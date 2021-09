Qué dijo Altair Jarabo sobre la diferencia de 18 años que tiene con su esposo

Altair Jarabo y su esposo tienen una gran diferencia de edad, al respecto, la actriz ya declaró su opinión (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Cuando Altair Jarabo reveló que estaba en una relación con el francés Frederic García, algunas opiniones destacaron que había una gran diferencia de edad, pues mientras la actriz de telenovelas tiene 35 años, el empresario tiene 53. Al principio tardaron casi tres meses en compartir públicamente que había iniciado una relación.

Recientemente la famosa actriz habló sobre este tema frente a un grupo de reporteros y dejó muy en claro que las opiniones negativas no son su prioridad; además, se dijo agradecida por estar casada con el empresario. El comentario tuvo lugar en la alfombra roja del reciente concierto de Alejandro Fernández, evento al que acudió en compañía de Frédéric García.

“Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿Qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, mencionó sonriente.

De esta forma dio la noticia de su boda (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Respecto a la diferencia de edad, destacó que no es un detalle al que le tome mucha importancia, pues sólo puede verle ventajas a su nuevo esposo, ya que tienen un matrimonio respetuoso y además se dijo enamorada de su apariencia.

“Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”

Altair también aprovechó para hablar sobre el futuro de su relación, aunque ella y su esposo estarían gustosos de tener hijos, la actriz de telenovelas negó que esté entre sus planes cercanos:

Altair no le da importancia a la diferencia de edad (Foto: Instagram/@altairjarabo)

“La verdad quiero un tiempo, unos años sola con él. Está sobre la mesa (embarazarse), pero siempre contesto con sinceridad y en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza; claro que si lo siento habrá que contestar. Admiro muchísimo a las personas que adoptan, creo que se merecen el cielo y uno nunca sabe lo que le tiene deparada la vida”.

Hace unas semanas la actriz habló con la revista People en Español y descartó la posibilidad de abandonar México: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

La actriz descartó irse a vivir de forma permanente a París (Foto: Instagram/@fglecercle)

El pasado 16 de agosto la actriz mexicana Altair Jarabo y el empresario Frederic García se casaron en la ciudad de Paris, Francia, dicho evento fue catalogado por mucha gente como “una boda de ensueño”. Ambos contrajeron nupcias por lo civil con una pequeña ceremonia para posteriormente celebrarlo en un castillo con una lujosa fiesta en donde sólo asistieron familiares y amigos cercanos a ellos.

Recientemente la pareja compartió, a través de sus cuentas personales de Instagram, nuevas fotografías de dicho evento. En el post de Jarabo dejó en claro lo importante que fue ese día en su vida.

Esta fue una de las fotografías de la boda (Foto: Instagram/@fglecercle)

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo, @fglecercle. Momentos inolvidables y felices. Los vivimos rodeados de familia y amigos que expresaron muchísimo amor con su presencia”, escribió la actriz.

Por su parte, el ex cónsul honorario de Francia en México le dedicó unas emotivas palabras en su idioma natal a la estrella de telenovelas: “Una emoción única. Qué felicidad. Te amo”, compartió García. Ante ello, su esposa reaccionó a la publicación escribiéndole en los comentarios lo mucho que la hace feliz el que estén juntos: “¡Qué gran momento! Toda la felicidad del mundo en la decisión de unir mi vida a la tuya”.

