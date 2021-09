“Pleitos de familia”: Lyn May descartó una rivalidad con Carmen Salinas

Lyn May y Carmen Salinas (Foto: Cuartoscuro)

Este martes 31 de agosto Markos Hernández, mejor conocido como Markos D1, celebró en la Ciudad de México una fiesta para festejar sus 30 años. A la reunión asistieron amigos y familiares, al igual que Lyn May, con quien se encuentra esperando un bebé.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado la relación, los rumores apuntan a que ya son pareja a pesar de la gran diferencia de edad, pues Lyn May es 30 años mayor que el padre de su próximo hijo.

Durante la fiesta, Lyn May y Markos D1 ofrecieron una entrevista para Ventaneando, donde la vedette habló acerca del reciente deterioro de la relación que sostiene con Carmen Salinas:

“Con Carmen Salinas he vivido momentos muy duros y yo la quiero mucho. Para mí han sido 40 años de amistad, desde que hice la primera película con ella, y yo la amo de verdad. No sé porqué se han hecho chismes si yo la quiero mucho”, afirmó la bailarina.

Lyn May y Markos D1 esperan un bebé juntos a pesar de la gran diferencia de edad entre los dos (IG: lyn_may_ / markosd1official)

Asimismo, afirmó que con Carmen nunca habrá una rivalidad, pues han estado juntas en momentos difíciles y se consideran como familia, ya que los hijos de ambas artistas han convivido juntos desde su infancia, lo que ha hecho que la actriz tenga un lugar especial en su corazón.

Lyn May afirmó que las recientes declaraciones negativas de ambas partes no significan nada más que un pequeño problema familiar: “La familia se pelea, pero no hay ningún problema, son pleitos de familia”.

La vedette concluyó la entrevista hablando sobre los síntomas que padece a sus tres meses de embarazo: “Las náuseas van bien, de repente me dan y de repente se me quitan, es un embarazo como todos, yo ya he tenido tres”, afirmó.

Según una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Lyn May, su bebé podría nacer en enero del próximo año (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Hace unos días, Carmen Salinas concedió una entrevista para el programa Suelta la Sopa, en la cual expresó su incredulidad ante el embarazo de Lyn May y pidió que no se le preguntaran sobre el tema:

“¿Sí me quieres peloncita?”, preguntó Carmen a la reportera que la cuestionó, ante lo que ella respondió afirmativamente y la actriz continuó: “Bueno, entonces no me preguntes sobre esa cosa, por favor. Nombre, y ustedes que se lo creen también. ¡Cómo juega con ustedes!”, dijo la artista.

La relación entre ambas artistas tiene más de 40 años de historia, pero se comenzó a deteriorar cuando Carmen inició su carrera política como diputada hace unos años, ya que Lyn May afirmó que su llegada al poder la cambió:

“Cuando se metió a la política que fue ya senadora o diputada, quiere ser Presidenta de la República y eso la ha cambiado mucho. Es elitista, ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa”, afirmó la bailarina.

La vedette narró cómo fue que conoció al padre de sus primeras dos hijas. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Después de las declaraciones de Lyn May, Carmen publicó mediante su cuenta de Instagram, una imagen con la que recordó a su amiga y compañera. La fotografía mostró una tarjeta con el siguiente texto:

“Carmen, mucho éxito como siempre. Te lo mereces. Soy tu amiga sincera de toda la vida. Tenemos Carmen para muchos años. Te quiero”, se pudo leer en la tarjeta, la cual fue firmada por Lyn May.

La actriz acompañó la fotografía de la nota que su amiga le mandó hace unos años con un mensaje en el cual aclaró que tiene el hábito de guardar notas que son especiales para ella, por lo que conserva la que Lyn May firmó.

SEGUIR LEYENDO: