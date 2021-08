Lyn May negó que Carmen Salinas le haya solventado procedimientos para retirarle sustancias del rostro: “nunca le he pedido un peso”

Lyn May aseguró que Carmen Salinas es elitista (Foto: Cuartoscuro)

Es sabido por el público que Lyn May ha padecido durante años los estragos que las malas cirugías estéticas le han ocasionado en el rostro, pues la famosa vedette de 68 años ya ha expuesto este duro capítulo de su vida, cuando fue víctima de falsos profesionales de la medicina estética.

Y es que a la bailarina acapulqueña de ascendencia china le inyectaron en el rostro compuestos tóxicos que terminaron por inflamarle las mejillas y los pómulos, condición con la que Lyn ha tenido que lidiar desde hace tiempo.

En ese sentido, ha trascendido en los medios de espectáculos que Carmen Salinas, quien fuera gran amiga de Lyn, le había pagado en el pasado a la bailarina exótica una operación para retirarle del rostro las sustancias tóxicas que le habían inyectado en la cara.

La vedette ha sorprendido al asegurar que espera un bebé a sus 68 años (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Y es que entre las dos figuras ha habido un distanciamiento que se ha hecho más evidente a últimas fechas, cuando la artista dio a conocer que a su edad se encuentra embarazada. Dichas declaraciones que incluso fueron “probadas” por Lyn con la publicación de su presunto ultrasonido, fueron desestimadas por Carmen, quien aseguró que estaba jugando con los medios y el público.

Después de la opinión de la ex diputada plurinominal, Lyn dijo que con ella “pura hipocresía”, según un audio presentado en el programa Suelta la sopa. Tiempo atrás admitió que en un tiempo intentó acercarse a Carmen de forma amistosa, pero nunca pudo formar un vínculo cercano con la famosa pues “la hacía menos”.

“Yo quiero mucho a Carmen Salinas, pero tú sabes que a veces de repente te desconoce, yo tengo muchos años de estar con ella, de quererla mucho, yo la admiraba antes muchísimo, pensaba que era la mejor cómica de México, no sabes cómo la admiraba y la sigo admirando, pero es muy difícil: cuando se metió a la política que fue ya senadora o diputada, quiere ser Presidenta de la República y eso, ha cambiado mucho. Es elitista, ya Lyn May... ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa”, aseguró en febrero de este año en De primera mano.

Carmen Salinas ha declarado ante la prensa que el embarazo de Lyn May es falso (Foto: Instagram@carmensalinas_56)

Ahora, tras el audio presentado donde se le oye a Lyn decir que con Carmen hay “pura hipocresía”. la vedette negó la versión:

“Nunca jamás podría decir eso de la señora Carmen Salinas, nunca podría decirle una grosería porque la quiero mucho, hemos sido amigas de años, nuestros hijos han sido amigos, se han criado juntos, hemos trabajado años, jamás he dicho (…) a ver que me muestro dónde digo que es hipócrita”, dijo la famosa en una nueva declaración para De primera mano.

“Yo ya ni vuelvo a hablar más de esto porque la verdad yo quiero mucho a Carmen Salinas, mucho”, añadió. Respecto a las versiones que aseguran que “Carmelita” Salinas desembolsó 80 mil pesos para apoyar en los gastos clínicos de Lyn May cuando más lo necesitaba, la bailarina expresó no estar enterada y además “no necesitar” la ayuda de nadie.

La vedette incluso presentó en su cuenta de Instagram un presunto ultrasonido del bebé que espera (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

“Pero yo no sabía eso, ella lo dice y con mucho respecto, te lo digo, hacia ella. Yo no sabía que ella me había apoyado con dinero porque yo nunca he necesitado dinero y nunca le he pedido dinero a nadie porque yo tengo mi dinero, tengo para vivir, yo tengo todo, no necesito que ella ni nadie me apoye”, sentenció.

“Yo quiero mucho a Carmen Salinas porque he trabajado mucho con ella y nunca le he recibido un peso, ni le he pedido un peso porque yo tengo mi dinero, no me falta nada, tengo mis casas en Cancún, mi madre tiene todo y no me falta ni un peso”, añadió aunque dejó abierta la posibilidad de que Salinas la hubiera ayudado en bajo perfil:

“Si ella quiso regalarle a un doctor dinero para que me operara, eso sí yo no lo sé”, agregó la polémica bailarina, quien aseguró que “a mí no me afecta nada, yo tengo un jabón que me pongo en todo el cuerpo todos los días, y todo se me resbala así suavecito todo se me resbala”, finalizó.

