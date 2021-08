Lyn May reveló cuándo nacerá su bebé y las críticas no se hicieron esperar

Lyn May reveló la fecha en la que presuntamente se aliviará del polémico embarazo que anunció hace unas semanas(Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Esta mañana la vedette mexicana Lyn May reveló la fecha en la que presuntamente se aliviará del polémico embarazo que anunció hace unas semanas y compartió un nuevo ultrasonido del que se presume es su bebé. No obstante, recientemente Markos D1 expresó que no ha podido confirmar el estado de la bailarina.

Desde su cuenta de Instagram, Lyn compartió un video del ultrasonido y escribió la fecha “01/12/2022″ en la descripción junto a un emoticono de un bebé, lo que podría interpretarse como la fecha que el niño llegaría al mundo.

En los comentarios de la publicación, los seguidores de la también participante de “Quiero cantar” abundaron con felicitaciones. Aunque también hubo quien señaló el detalle del año en la fecha de nacimiento, pues es imposible que el niño de May nazca hasta diciembre del año próximo, en 2022.

“¿2022? Ahora todo tiene sentido?”, señaló un usuario. Sin embargo, algunos usuarios replicaron que la fecha podría interpretarse como si Lyn la hubiera escrito de la misma manera en que se escriben en los Estados Unidos, lo que significaría que la fecha indica que el niño nacería el 12 de enero del año siguiente.

“Felicidades tía, cuídese mucho y esperamos con ansias a sus bebés”, “Felicidades Lyn, vas a ser la mejor mami del mundo. Todas las bendiciones para ti y para tu pequeño cachito amor” y “Felicidades, si Kim Kardashian rentó vientres, ¿por qué Lyn no?”, escribieron algunos seguidores.

FOTO: Instagram/@lyn_may_

Por otra parte, durante su estancia en México, el cantante Marko D1 respondió a los rumores sobre una si pedirá o no a la bailarina una prueba de paternidad y negó que esta sea su intención. También aclaró que aunque ya pudo tener una reunión con Lyn, no consiguió que ella confirmara o negara su estado.

“Tenemos una relación especial, no tenemos una relación de pareja, pero a veces cosas pasan y yo me enteré del embarazo al igual que ustedes, a través de las redes”, dijo Marko, quien agregó que solo se enforacará en el lado positivo del futuro nacimiento de su hijo y no hará caso a las críticas que ha recibido la vedette desde que anunció que sería madre por cuarta vez.

Incluso, el cantante opinó que Lyn tiene comportamientos típicos de una mujer embarazada, aunque a veces duda: “Ayer, Lyn casi nunca come, y estaba como muy de antojos, entonces sí la veo como un poco más subidita de peso, a (como estaba) la última vez que la vi. No sé, puede ser la pandemia, pueden ser muchísimas cosas. Al igual que ustedes, a mí me tiene en este estado de pregunta si sí está embarazada por su edad, por muchas cosas”, dijo.

Respecto a los posibles nombres que habría de poner al bebé de Lyn, Markos confesó que se llamará Gustavo en caso de ser varón y Belinda en caso de ser niña.

(Foto: Instagram/@lyn_may_)

Aunque el polémico embarazo ha levantado muchas dudas y críticas, la vedette ha continuado ofreciendo detalles sobre su embarazo. Hace unas semanas reveló que estabas a la espera de un varón e incluso habló sobre la sospecha de estar a la espera de gemelos.

No obstante, distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales no dan crédito a la noticia. Especialmente tomando en consideración la avanzada edad de Lyn. Al respecto, la bailarina se ha mantenido ecuánime: “Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años, es compositor, toca la guitarra y es muy talentoso; todas las mujeres costeñas somos así, somos muy calientes”, dijo en entrevista para Suelta la Sopa.

