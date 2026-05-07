Crisis en la justicia de Medellín: Tribunal Superior solicita suspender términos judiciales por fallas en la nueva plataforma

El Tribunal Superior de Medellín advirtió que los retrasos en la atención de procesos afectan tanto a funcionarios como a usuarios del sistema judicial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las dificultades técnicas generadas por el reciente cambio de sistema informático en los juzgados de Medellín llevaron al Tribunal Superior de la ciudad a solicitar la suspensión de los términos judiciales. La corporación alertó sobre una crisis en la administración de justicia por errores en la plataforma digital Justicia XXI Web – TYBA, que están afectando la gestión y el reparto de procesos.

El 7 de abril de 2026 comenzó a operar el nuevo sistema TYBA con el objetivo de optimizar el manejo documental y la gestión de procesos judiciales en Medellín. Sin embargo, a menos de un mes de su implementación, los despachos han reportado múltiples inconvenientes que impactan la atención de tutelas y procesos ordinarios.

PUBLICIDAD

Según un documento enviado por el presidente del Tribunal Superior de Medellín, Benjamín de Jesús Yepes, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, la migración tecnológica produjo un alto represamiento de expedientes que, hasta mediados de abril, superaba los 3.000 procesos pendientes, cifra que habría seguido aumentando con el paso de las semanas.

En la comunicación, el magistrado advirtió que la prestación del servicio judicial solo ha sido posible gracias a extensas jornadas laborales asumidas por funcionarios y empleados de los despachos, quienes han tenido que extender sus horarios de trabajo para intentar responder a la congestión.

PUBLICIDAD

Funcionarios judiciales de Medellín revisan expedientes tras el colapso en la plataforma digital, que ha dificultado la gestión de procesos y notificaciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Expedientes asignados a funcionarios que ya no trabajan en la Rama Judicial

Entre las principales irregularidades detectadas tras la implementación del sistema TYBA aparecen inconsistencias en los nombres de las partes procesales, errores en los números de radicado y asignaciones incorrectas de expedientes.

De acuerdo con el documento, algunos procesos fueron cargados a un solo magistrado y otros quedaron asignados a funcionarios que ya no hacen parte de la Rama Judicial desde hace varios años. Además, numerosos expedientes activos fueron migrados como inactivos, lo que impide registrar actuaciones y retrasa los procesos de notificación.

PUBLICIDAD

“Muchos procesos, a pesar de estar vigentes, fueron migrados como inactivos, lo que impide registrar las actuaciones correspondientes y, además, retrasa u obstaculiza el proceso de notificación”, señala la comunicación firmada por Yepes.

La situación obligó en varios casos a retornar temporalmente a registros manuales para poder continuar con algunos trámites judiciales, mientras persisten los problemas en la plataforma digital.

PUBLICIDAD

El nuevo sistema Justicia XXI Web – TYBA ha obligado a los juzgados a retomar tareas manuales ante las fallas técnicas que impiden el registro adecuado de los trámites. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Retrasos y respuestas insuficientes desde Bogotá

Otro de los puntos cuestionados por el Tribunal Superior de Medellín es la respuesta de la Unidad de Transformación Digital, dependencia con sede en Bogotá encargada de realizar ajustes y configuraciones al sistema TYBA.

Según el documento, las respuestas a los requerimientos realizados por los despachos judiciales no han sido oportunas y, en algunos casos, ni siquiera han solucionado las fallas reportadas.

PUBLICIDAD

“Las respuestas, en la mayoría de los casos, no resultan oportunas y, en otros, devienen insatisfactorias o simplemente no brindan soluciones”, advierte el Tribunal en la comunicación enviada al Consejo Superior de la Judicatura.

La corporación considera que la centralización de las soluciones técnicas en Bogotá ha dificultado una reacción rápida frente a los errores que continúan afectando la operación diaria de los juzgados de Medellín.

PUBLICIDAD

Solicitan un plan de choque urgente

Ante este panorama, el Tribunal Superior pidió la adopción de un plan de choque urgente para enfrentar la contingencia y aliviar el represamiento de tutelas y procesos ordinarios.

En la carta, la corporación sostiene que no es admisible que el funcionamiento de la justicia dependa del sacrificio de tiempo de los funcionarios judiciales ni que los usuarios del sistema tengan que asumir las consecuencias de una herramienta que todavía presenta fallas estructurales y operativas.

PUBLICIDAD

“Las deficiencias del sistema no pueden trasladarse a los despachos judiciales ni convertirse en una carga adicional que termine afectando la eficiencia y credibilidad de la administración de justicia”, enfatizó Yepes.

Además, el Tribunal pidió evaluar nuevamente la suspensión de términos judiciales mientras se supera la contingencia. Aunque el Consejo Seccional de la Judicatura ya había decretado una suspensión temporal entre el 27 y el 28 de abril, el alto tribunal considera que la medida fue insuficiente frente a la magnitud del problema.

PUBLICIDAD

Funcionarios denuncian jornadas hasta la madrugada

La crisis también ha tenido un impacto directo sobre los servidores judiciales. De acuerdo con Blu Radio, el presidente de Asonal Judicial, Diego Escobar, aseguró que muchos funcionarios han tenido que trabajar en horarios nocturnos para intentar actualizar la información represada en la plataforma.

“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información”, afirmó Escobar.

El dirigente sindical advirtió además que el nivel de estrés generado por la situación ha puesto a varios trabajadores “al borde de una enfermedad”, mientras persiste la preocupación por el posible cierre temporal de algunos despachos judiciales si la contingencia continúa.

Finalmente, el Tribunal Superior de Medellín insistió en la necesidad de que el ajuste y perfeccionamiento del sistema TYBA se realice de manera coordinada con jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes conocen directamente el funcionamiento de los despachos y las necesidades operativas del sistema de justicia.

La corporación concluyó su petición solicitando que las decisiones relacionadas con TYBA prioricen la estabilidad del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la salvaguarda institucional de los funcionarios judiciales.