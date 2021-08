Alicia Machado y Tony Balardi protagonizaron un sorpresivo beso en MasterChef Celebrity México

Alicia Machado besó al comediante (Foto: Tv Azteca)

La ex Miss Universo Alicia Machado dejó con la boca abierta a todos los participantes y jueces de MasterChef Celebrity al propiciarle un tremendo beso en los labios al comediante Tony Balardi de 50 años.

Fue en el más reciente episodio del programa transmitido por TV Azteca, donde ambos participantes fueron equipo durante el primer reto, sin embargo, al ser muy notoria la buena química que había entre ambos el chef Herrera no perdió la oportunidad de molestarlos, sin esperar lo que sucedería después.

“Es cierto que la quieres tanto, quiero ver un beso apasionado aquí en la cocina”, dijo Herrera, después de que los dos concursantes bromearan sobre tener una relación romántica.

Ante esta situación, Machado rápidamente se acercó a Tony y, tras preguntarle si no estaba casado, le plantó un beso en la boca que dejó a todos anonadados.

Así, entre risas, todos continuaron con el programa, pero tristemente el platillo que los dos crearon no fue suficiente para que subieran al balcón y tuvieron que continuar en el reto de eliminación.

Jorge Arevana fue eliminado (Foto: Tv Azteca)

En otros momentos no tan felices de esta emisión, Jorge Aravena se convirtió en el segundo eliminado del programa y tuvo que entregar definitivamente su delantal. Mientras que Laura Flores causó pánico en el lugar tras quitarle mal el tapón a una olla exprés y ser regañada por la chef Betty, pues le pudo haber explotado.

Apenas la semana pasada se estrenó esta nueva temporada de MasterChef, durante la primera emisión de esta temporada, las críticas por parte del público no se hicieron esperar, pues la ausencia de la conductora Annette Michel hizo molestar a más de un televidente, mismos no quisieron aceptar que ahora Rebecca de Alba sea la presentadora del programa.

Así, entre mensajes como “Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Annete Michel” hasta “Anette Michel hace mucha falta en el programa, pero ella sigue triunfando”, inundaron las redes sociales.

Alguien que también se llevó la noche fue Paty Navidad, quien recientemente se contagió de COVID-19 y no dejó de ser el blanco perfecto para los chistes de los internautas.

Es una emoción grandísima para mí, es como regresar a un escenario, que es lo que más amamos los actores”, dijo durante la transmisión del primer programa.

Después del primer reto, que fue ganado por la periodista Matilde Obregón y el cantante Germán Montero, la pareja ganadora formó dos equipos: azul y rojo.

Paty fue la última en ser escogida para formar un equipo en el reality. (Foto: @patynavidadd/ Instagram)

El equipo rojo, conformado por Matilde, “La Choco”, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, logró superar el reto y llegar al balcón, desde el cual evitaron el reto de eliminación.

En ese momento, Paty Navidad, que perteneció al equipo azul, recibió un comentario del chef Adrián Herrera que la hizo llorar, pues fue escogida al último.

“Paty, a ti te escogieron al último porque nadie te quiere”, expresó Herrera, a lo que la actriz de Cañaveral de pasiones reaccionó soltando el llanto, debido a un crudo recuerdo que llegó a su mente.

“Soy una mujer sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí”, se sinceró la actriz.

Después de protagonizar ese emotivo momento, la conductora del programa, Rebecca de Alba, se acercó a la actriz de El alma no tiene color y la abrazó, a pesar de las indicaciones de prevención de COVID.

SEGUIR LEYENDO