Masterchef Celebrity México: estos son los mejores memes por la ausencia de Annette Michel

masterchef celebrity (Foto:TV Azteca)

Durante la noche de este viernes, regresó MasterChef, uno de los programas televisivos más queridos de México. En esta ocasión cuenta con un giro completamente diferente, pues llegó en su versión Celebrity, por lo que además de los conocidos jueces, los espectadores podrán ver a algunas de sus celebridades favoritas realizando todo tipo de platillos. Sin embargo, los memes no faltaron y a continuación te mostramos los mejores.

No obstante, durante la primera emisión de esta temporada, las críticas por parte del público no se hicieron esperar, pues la ausencia de la conductora Annette Michel hizo molestar a más de un televidente, mismos no quisieron aceptar que ahora Rebecca de Alba sea la presentadora del programa.

Así, entre mensajes como “Pasaron 5 minutos del programa para descubrir que se extraña a la reina Annete Michel” hasta “Anette Michel hace mucha falta en el programa, pero ella sigue triunfando”, inundaron las redes sociales.

(Foto: Captura de pantalla/Tw @patan_principe)

De igual forma, los usuarios de Twitter decidieron comparar este cambio con uno de los más icónicos de las telenovelas mexicanas.

“El cambio de Anette Michel por Rebecca de Alba está más culero que el de Belinda por Daniela Luján en cómplices al rescate”, sentenció un internauta.

Alguien que también se llevó la noche fue Paty Navidad, quien recientemente se contagió de COVID-19 y no dejó de ser el blanco perfecto para los chistes de los internautas.

(Foto: Captura de pantalla/Tw @fac_Neith)

Los tuiteros tampoco dejaron pasar que la actriz es fiel creyente de las teorías conspirativas e hicieron mofa de ello.

“Los chef cuando tengan que probar los platos de Paty Navidad y escuchar sus teorías de conspiración al mismo tiempo #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityMx #MasterChef”

Además, Aristeo Cázares y Javier Vázquez también cobraron relevancia, pues se unieron como equipo y hasta la chef Betty no pudo resistirse a su encanto.

Pero, regresando con Annete Michel, cabe recordar que, tras ocho temporadas de haber participado en MasterChef decidió retirarse definitivamente.

(Foto: Captura de pantalla/Tw @saekhox)

Fue en el programa de Cuéntamelo Ya! donde la conductora narró recientemente cuál fue su sentir ante su salida de este programa y su nuevo proyecto en Televisa.

“Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo”, dijo Anette cuando le preguntaron sobre su salida del reality show, el cual fue uno de los proyectos más importantes de su vida.

La actriz y conductora dijo estar convencida de su decisión, pues ahora se encuentra a punto de comenzar a grabar la telenovela Volverte a ver, que protagonizará al lado de Brandon Peniche: “Estoy muy contenta porque inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a actuar, algo que ya extrañaba no saben cuánto”.

(Foto: Captura de pantalla/Tw @edgarperez_5)

La actriz mencionó que llegó un punto en su vida donde anhelaba regresar a las telenovelas, porque fueron una parte muy importante de su vida y, ante la oportunidad de hacerlo, decidió tomar esa dura decisión.

Sobre su salida de MasterChef, Anette ha dicho que se debió a causas ajenas a ella, pues su intención era regresar al programa: “Fui inmensamente feliz durante ocho temporadas. Adoro a los chefs y a la extraordinaria producción, pero hay situaciones administrativas internas que no van conmigo”.

Aunque Anette se sintió cómoda en el programa de comida durante toda su estancia, afirmó que desde hace varios años ya buscaba la oportunidad para integrarse a otros proyectos.

SEGUIR LEYENDO: