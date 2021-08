Nailea Norvind se alejó de la actuación e inició negocio naturista durante la pandemia

Nailea Norvind decidió emprender su propio negocio para poder invertir su tiempo en nuevas oportunidades (Foto: Instagram/@nailea_norvind)

Pese a cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 a las actrices y actores, Nailea Norvind compartió que para ella estos meses han sido época de aprender sobre un nuevo oficio y emprender su propio negocio vendiendo en bazares y tianguis de la Ciudad de México.

Nailea Norvind, actriz de telenovelas como Cuna de lobos, confesó que para usar su tiempo libre desde que comenzó la actual emergencia sanitaria, decidió incursionar, igual que muchos otros de sus colegas, en el mundo del emprendimiento, algo de lo cual se siente muy feliz por el éxito en ventas que ha obtenido, aunque no piensa dejar la actuación.

En entrevista con Ventaneando, Nailea aseguró que este último año es el mejor que ha tenido porque no le ha generado la misma cantidad de estrés que antes tenía, además de que el haberse mantenido en casa más tiempo le ha permitido convivir más tiempo con sus hijas.

Nailea aseguró que este tiempo también le permitió compartir más tiempo con sus hijas, Tessa y Naian (Foto: Instagram/@nailea_norvind)

“Para mí realmente ha sido de los mejores momentos. Realmente me atrevo a decir que es uno de los mejores años de mi vida, porque como que siento que comenzamos a vivir de la forma que antes vivíamos. Cada vez vivimos en un vorágine demasiado extrema que nos genera estrés (...) entonces este ritmo (es) de ‘vamos a encerrarnos’, ‘vamos a la casa’, ‘vamos a hacer introspección”, reflexionó Norvind.

Agregó que ahora vende productos alimenticios hechos por ella en tianguis, bazares y de forma digital, con ello no busca sólo una ganancia económica, sino también explorar su lado hogareño y la cocina, algo que siempre había disfrutado, pero que había tenido poco tiempo para disfrutar.

La actriz llamó a su negocio Mi alimento sagrado ya que vende principalmente kéfir, un producto que últimamente se ha vuelto muy popular por sus beneficios digestivos. Pese a que Nailea considera que todavía no lleva mucho tiempo siendo una microempresaria, ha intentado aprender sobre la fermentación de bacterias y levaduras en este alimento y sus productos ya son muy variados y reconocidos.

Nailea decidió vender kéfir en bazares y de forma digital. Aseguró que su microempresa ha obtenido muy buena recepción (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Para mí esta pandemia me generó esta motivación de poder ofrecer la parte que yo he practicado agregado con la yoga”, comentó, pues también decidió incursionar en el mundo de las clases de yoga, las cuales podría comenzar a salir en los últimos meses de este año.

La villana de telenovelas dijo que esta pandemia fue para ella una oportunidad de volver a la vida que antes de ser una estrella de televisión disfrutaba, aunque aseguró que los proyectos en los que ha participado últimamente también la han hecho retomar su carrera de nuevas formas.

Nailea también se expresó acerca de su compañero de El club de los idealistas, Juan Pablo Medina, quien perdió una pierna tras la trombosis que sufrió el pasado 3 de agosto.

Nailea protagonizo "El club de los idealistas" junto a Juan Pablo Medina, a quien le deseó una pronta recuperación (Foto: Instagram/@nailea_norvind)

Aunque reveló que en realidad no estaba muy enterada de la situación que aquejaba a su colega, comentó que espera lo mejor para él, pues piensa que ahora podrá tener mejores oportunidades y no se debe cerrar a lo negativo que le está ocurriendo ahora.

“A veces podemos clavarnos en un incidente, pero el chiste es no clavarte y ver todo como una oportunidad, Quién dice que él no va a encontrar algo mejor todavía a partir de esto. Nos humaniza a todos y yo estoy convencida de su belleza y su fuerza. Tu vida no es sólo eso, esto es sólo un paso por el que está atravesando en su vida, pero vamos a estar con él”, dijo la actriz.

