Por qué Ana Bárbara no ha invitado a su papá a su boda

Ana Bárbara había planeado casarse a finales del año pasado, pero no le ha comentado nada a su papá, el piensa que se debe a lo que le aconsejó antes de casarse con "El Pirru" (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

Ana Bárbara después de haber recibido el anillo por parte de Ángel Muñoz, con quien tiene seis años de noviazgo, ha decidido no hablar acerca de temas que conciernen a su vida sentimental con su padre, con quien tampoco ha hablado sobre su boda.

Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara reveló en entrevista con TV Notas que su hija no ha hablado con él acerca de su compromiso con su pareja, pese a que la cantante ya habría comenzado los planes de su boda. Según habría dicho Ugalde, la intérprete de Lo busqué prefiere ya no compartir con él sobre su vida amorosa después de que le asegurara que su ex esposo no era bueno para ella.

“La verdad no entro en detalles con ella de eso, respeto su vida, porque pareciera y ella cree que soy ave de mal agüero. Cuando se casó con Pirru (2006) le dije que no lo hiciera, que sería un fracaso, y ve nomás, a los pocos años de divorciaron (2010); le advertí que no tenía futuro con ese señor, que era un error muy grave, pero de cualquier modo se casó y fue un fracaso”, confesó.

El papá de Ana Bárbara confesó que prefiere ya no hablar con su hija sobre sus novios (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Anteriormente, en entrevista con Ventaneando, el padre de la cantante compartió que Ana Bárbara le presentó a Ángel a través de una videollamada y esa es la única vez que han tenido contacto.

En esta ocasión Antero aseguró que él prefiere ya no interferir en las relaciones de su hija ni opinar al respecto porque piensa que podría “echarle a perder” las cosas a la cantante. Ahora sólo espera que Ana Bárbara lo invite a su boda, la cual ha sido pospuesta por varios meses. “Pues a lo mejor sí (me invitan a la boda), quién sabe, es mi hija y lo único que le deseo es suerte, ojalá no se equivoque”, dijo.

Antero agregó que antes de que su hija se casara en 2005, quiso aconsejarla porque él no veía con buenos ojos a su yerno y sólo quería lo mejor para Ana Bárbara, pero ella decidió no hacerle caso pensando en que sólo eran palabras más de su padre.

Ana Bárbara y Ángel tienen seis años de noviazgo que no ha podido consumarse en boda por la actual pandemia (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

“Cuando uno como padre aconseja algo, los hijos piensan que el viejo es tonto y nos ignoran, pero al tiempo se dan cuenta de la verdad que teníamos; pero bueno, con este actual novio, como dice la canción: ‘Ojalá que le vaya bonito’”, aseguró el papá de la cantante.

En julio de 2020 la intérprete de Bandido se comprometió con Ángel, quien es menor que ella 15 años. Aunque la cantante celebró emocionada este nuevo paso en su relación, en enero confesó que no ha podido llegar al altar junto a su novio debido a que la pandemia los ha obligado a posponer sus planes.

“Pensé (que me casaría) para fines de este año, (pero ahora) estamos sujetos a los tiempos de la COVID-19″, confesó para People en Español.

Ana Bárbara compartió que se comprometió el pasado 17 de julio con su novio Ángel (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

En varias ocasiones la llamada “Reina Grupera” ha compartido en varias entrevistas que ve a su novio como la persona perfecta para envejecer a su lado, pues no sólo es una excelente pareja, sino que ha sido una figura paterna para sus hijos.

El matrimonio anterior de la cantante fue en 2006, con José María Fernández, “El Pirru”, con quien inició una relación muy poco después de la muerte de Mariana Levy, quien era su esposa. Su romance se hizo polémico porque no habían pasado ni cuatro meses cuando comenzó, y había pasado sólo un año cuando se unieron en matrimonio.

