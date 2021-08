Entre la espada y la pared: Laura Bozzo cuenta con denuncia por tentativa de homicidio

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de Televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Laura Bozzo se encuentra en serios problemas, pues no sólo podría estar prófuga de la justicia por un presunto fraude fiscal, sino que además, una denuncia antigua realizada por su ex pareja Cristian Zuárez, por tentativa de homicidio, podría poner a la peruana en mayores aprietos.

Fue Diego Trimarco, el abogado de Cristian quien explicó que, en caso de que el actual proceso legal en el que se encuentra Laura concluyera con una sentencia condenatoria, la otra denuncia podría acarrearle muchos problemas más.

“Creo que está causa va a hacer un agravante para la situación actual que está viviendo Laura. Es un cumulo de cosas que complica su situación jurídica, lamentablemente”, explicó para Ventaneando.

Asimismo, ahondó en que Cristian y Laura se encontraban en buenos términos, pero eso no sería suficiente para detener a las autoridades en caso de que estas consideraran pertinente retomar la denuncia previa.

“Cuando son delitos penales, uno denuncia, pero después es el estado el que debe continuar. Él lo que puede hacer es desistir de su calidad de impulsar el proceso, pero es el estado el que debe de determinar esa circunstancia”, externó.

Laura Bozzo está prófuga dela justicia (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Asimismo, el abogado confesó que, a pesar de que las autoridades actualmente están intentando localizar a la peruana, su cliente y ex pareja de Laura, se ha mantenido en contacto con ella recientemente.

“Sí, yo apenas tuve noticias de estas circunstancias, me comuniqué con él y me relató que se había comunicado con Laura, que estaba brindándole su apoyo y comprensión”, señaló.

No obstante, advirtió que esta situación no convertiría en “cómplice” de un crimen a su cliente, o al menos, mientras no recibiera dinero de Bozzo.

“Siempre y cuando no existan otras circunstancias, que si se demuestran, Cristian podría tener un grave problema. Si se llegara a demostrar que Laura pasó dinero a cuentas de Cristian… ahí si Cristian podía llegar a tener una cuestión de la que yo no estoy al tanto. Podría tener una complicación muy seria”, añadió.

Respecto a porqué Cristian no estaría en problemas, el litigante destacó que en el marco legal existe algo en donde los cercanos de una persona que está siendo investigada, pueden realizar este tipo de cosas sin sanciones.

“A nadie le hace gracia que una expareja vaya a prisión y más por ese tipo de hechos. Existe una circunstancia que es un eximente de responsabilidad, que son los amigos íntimos, las parejas o parientes. ¿Qué significa? Que uno no comete el delito de encubrimiento si es tu pareja, mejor amigo, mamá o papá”.

Laura Bozzo con Cristian Zuárez (Foto: Especial)

Por tanto, la ex pareja al tener una relación íntima y de confianza, podrían verse exentos de sanciones por seguir hablando a pesar de la gravedad de la situación.

Cabe recordar que, apenas hace unos cuantos días, la ex pareja de la “señorita Laura” por alrededor de 15 años, concedió una entrevista para el programa Hoy Día en la que defendió a su ahora amiga y contó algunos detalles de su estado de salud y personal sobre esta situación que la mantiene al borde del encierro.

A pesar de que su relación fue bastante “tóxica” y no terminaron de la mejor manera, en sus declaraciones advirtió que Bozzo padece depresión, y en caso de pisar la cárcel no soportaría el ambiente y podría morir.

“Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión, si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, expresó.

