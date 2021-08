“Estaríamos matándola”: ex pareja de Laura Bozzo advirtió las consecuencias de enviarla a la cárcel

EL cantante de 46 años mantuvo una relación con la conductora por 15 años (Foto: Especial)

El caso de Laura Bozzo, acusada por evasión fiscal, sigue en la cuerda floja, pues luego de la ficha roja emitida por la Interpol y las declaraciones realizadas por Alfredo Adame, quien presuntamente la acusó ante el SAT, no se presentó ante la justicia para enfrentar los señalamientos en su contra.

A pesar de que muchas personas la han criticado y esperan llegue a la cárcel para pagar el delito que presuntamente cometió, algunos otros también la defienden y hasta salen públicamente a expresar las consecuencias de enviarla a prisión.

Cristian Zuárez, ex pareja de la “señorita Laura” por alrededor de 15 años, concedió una entrevista para el programa Hoy Día en la que defendió a su ahora amiga y contó algunos detalles de su estado de salud y personal sobre esta situación que la mantiene al borde del encierro.

A pesar de que su relación fue bastante “tóxica” y no terminaron de la mejor manera, en sus declaraciones advirtió que Bozzo padece depresión, y en caso de pisar la cárcel no soportaría el ambiente y podría morir

“Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión, si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, expresó.

Cristian Zuárez aseguró que Laura Bozzo no busca escapar de México (Foto: Instagram: @cristianzuarez)

Asimismo, amenazó a todas aquellas personas inmiscuidas en su caso y aseguró que, en caso de pasarle algo a su ex novia dentro de las instalaciones de seguridad, él filtraría los nombres de los relacionados con esta polémica.

“Es una advertencia. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base en ir a la cárcel, yo voy a dar los nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas”, indicó Zuárez.

El cantante de 46 años también otorgó detalles sobre el origen de sus problemas con el fisco, mismos que están relacionados con personas ajenas a su persona que manejaron su dinero.

“Ella su dinero lo cobraba en Televisa y así como lo cobraba enviaba a sus hijas, eso por malos manejos de los contadores que la asesoraron mal en su momento, que le dijeron que eran una empresa, generaron de que Laura, por enviar su propio dinero, generara una deuda de declaración de impuestos”, aseguró.

Además, Cristian Zuárez detalló que Bozzo no sólo debe USD 700 mil en México, ya que los mismos malos manejos la orillaron a generar una deuda de casi USD 2 millones en Estados Unidos.

Laura Bozzo también debería USD 2 millones en Estados Unidos, debido al mal manejo de sus finanzas (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Finalmente, reveló que la conductora peruana de televisión se encuentra aún en México y se está tomando el tiempo necesario para obtener evidencias que le ayuden a salir de este enorme problema que la aqueja.

Durante otra entrevista para el programa Despierta América, Zuáres confirmó que su ex no está pensando en fugarse del país, ya que sólo busca las garantías para ser escuchada y mostrar su versión.

“No existe ningún intento de fuga porque ella está en México. Lo único que está pidiendo son las garantías para que no la metan a la cárcel por una cosa que es fácil de arreglar, solo que a ellos no les interesa escuchar la verdad de las cosas”, dijo el cantante.

Sobre el mal asesoramiento financiero de Laura que él mismo presenció cuando eran pareja, defendió su desconocimiento sobre contabilidad, pues no fue una carrera que estudió, por lo que, indicó, estos problemas están motivados por terceras personas que se aprovecharon de ella y su fama.

“Lo que están haciendo en una cacería de brujas simplemente por ser el personaje que es, una persona totalmente reconocida en más de 22 países”, sentenció.

