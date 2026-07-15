EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio

La capital vivirá una intensa agenda de actividades este miércoles 15 de julio, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el monitoreo de eventos sociales y culturales.
Movilizaciones y concentraciones sociales
Desde temprana hora, diversos sectores sociales harán sentir su presencia en puntos clave de la metrópoli:
- Tlalpan. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos (11:00)La comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades y la organización “La Peste” exigirán la reinstalación de un profesor señalado por su presunta participación en manifestaciones universitarias. Se espera la participación de al menos 60 personas, con posibilidad de bloqueos viales.
- Benito Juárez. Metro Nativitas (11:00)Simpatizantes de la iniciativa “Libertad para Morir MX” recolectarán firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en CDMX, la cual busca regular la muerte asistida para personas con enfermedades incurables. Se prevé la presencia de unas 40 personas.
- Iztapalapa. Juzgados de Control, Reclusorio Oriente (10:00)La colectiva Las Tonantzin respalda la revisión de una audiencia por presuntos delitos cometidos durante una protesta, con la asistencia de al menos 30 simpatizantes.
- Benito Juárez. Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Durante el día)El Movimiento de Regeneración Sindical instalará módulos para recolectar firmas contra la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.
- Miguel Hidalgo. Televisora Canal Once (09:00)Padres de familia y estudiantes del CECyT 6 entregarán un documento y solicitarán la regularización de la situación escolar de varios alumnos.
También se reportan reuniones programadas con funcionarios de Gobierno y la Secretaría de Vivienda sobre temas laborales e indígenas, y protestas por la defensa de tierras en Chimalhuacán.
Rodadas ciclistas
El día contará con al menos cuatro rodadas de ciclistas en diversas alcaldías, con presencia estimada de hasta 25 ciclistas en cada grupo. Destacan las rutas de People For Bikes, Libertad en Bici, Caracoles Biker y Team Taquitos, con salidas desde la madrugada y puntos aún por definir para algunos recorridos nocturnos.
Espectáculos, cultura y deporte
La oferta cultural y de entretenimiento será vasta y diversa:
- Disney On Ice se presentará en el Auditorio Nacional a las 18:00, con un aforo de casi 10 mil personas.
- El musical El Rey León continúa en el Teatro Telcel a las 20:00.
- El FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino reunirá a miles de aficionados para disfrutar de la Copa Mundial de Futbol en pantallas gigantes.
- Los festivales “Gigantes del Futbol” en Paseo de la Reforma y “Futlán, Tierra de Futbol” en Parque Aztlán mantienen actividades durante el día.
- En Álvaro Obregón, continúa la celebración del 169º aniversario de la Feria de las Flores de San Ángel, con actividades culturales en diversos recintos.
- Habrá eventos deportivos como la tradicional Lucha Libre Profesional en la Arena México a las 19:30.
- También continuará el Festival Campo Marte 26, y el Congreso Internacional de Obesidad en el WTC Ciudad de México.