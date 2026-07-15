EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio

Tlalpan. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos (11:00)La comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades y la organización “La Peste” exigirán la reinstalación de un profesor señalado por su presunta participación en manifestaciones universitarias. Se espera la participación de al menos 60 personas, con posibilidad de bloqueos viales.

Benito Juárez. Metro Nativitas (11:00)Simpatizantes de la iniciativa “Libertad para Morir MX” recolectarán firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en CDMX, la cual busca regular la muerte asistida para personas con enfermedades incurables. Se prevé la presencia de unas 40 personas.

Iztapalapa. Juzgados de Control, Reclusorio Oriente (10:00)La colectiva Las Tonantzin respalda la revisión de una audiencia por presuntos delitos cometidos durante una protesta, con la asistencia de al menos 30 simpatizantes.

Benito Juárez. Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Durante el día)El Movimiento de Regeneración Sindical instalará módulos para recolectar firmas contra la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.