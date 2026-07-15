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EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy miércoles 15 de julio: ¿dónde se esperan tormentas eléctricas y un ambiente caluroso?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:00 hsHoy

El clima para este miércoles 15 de julio estará marcado por lluvias de diversa intensidad en gran parte del país, debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el avance de la onda tropical número 19 sobre el sureste del territorio nacional. Además, los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical Elida favorecerán precipitaciones en Baja California Sur.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes. También habrá chubascos en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Yucatán y otras entidades del centro del país.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que existe riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en las regiones con mayores acumulados de lluvia.

En contraste, el ambiente continuará de caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, noreste y la península de Yucatán, donde las altas temperaturas persistirán durante la tarde. Asimismo, se prevén rachas de viento fuertes en entidades del norte, sureste y el istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en costas del Pacífico y el Golfo de México, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

Mapa satelital de México muestra sistemas meteorológicos: nubes, corrientes en chorro, vaguadas, canales de baja presión, onda tropical y depresión tropical
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publica un mapa de los sistemas meteorológicos actuales que anticipa lluvias intensas el 15 de julio en el occidente de México. (SMN)

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