Maribel Guardia reveló que fue acosada por un fan

La belleza de Maribel Guardia ha hecho que se protagonista de situaciones de acoso (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Maribel Guardia recordó una de las situaciones más incómodas que ha vivido dentro de su carrera artística al mencionar para el programa Venga la Alegría que fue acosada por un fan.

Durante la sesión de fotos de la obra Nuevo Tenorio Cómico, la conductora y cantante relató cuáles fueron las acciones con las que el individuo no dejaba estar tranquila a la protagonista de Tú y Yo.

“Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar”, confesó la actriz para el programa de la televisora del Ajusco.

La cantante no acudió a las autoridades ante las acciones de su acosador (Foto: Instagram/ @maribelguardia)

La actriz señaló que vivió este incómoda situación por algunos meses tras haber tenido un encuentro con su acosador: “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal’”.

A pesar de vivir estos hechos, Maribel Guardia confesó que nunca acudió a las autoridades. Asimismo, finalizó comentando que ha tenido varias varias compañeras con situaciones similares.

“Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, concluyó

La cantante de 62 años confesó que varias de sus compañeras han vivido situaciones similares (Foto: Instagram @maribelguardia)

La también cantante de 62 años es una de las actrices más bellas dentro del entretenimiento, y esto ha hecho que viva este tipo de situaciones.

Sobre su papel en el “Nuevo Tenorio Cómico” se sabe que interpretará el papel de Doña Inés. Ante ello la actriz haha tenido dificultades para dormir debido a los ensayo y también por un trastorno que sufre desde que falleció su madre.

La mamá de la artista tenía 45 años cuando falleció debido a la leucemia que se le diagnosticó seis meses antes. Su muerte fue rápida y Maribel solo tenía nueve años en ese entonces.

Maribel Guardia sufre un transtorno de sueño desde los 9 años (Foto: IG: maribelguardia)

“A mí se me murió mi mamá a los 9 años, y después de que vi el cadáver de mi mamá fue que me pasó eso”,confesó a VLA.

Detalló, al programa antes mencionado, que en los primeros días tras el deceso de su mamá, tenía sueños hermosos y hasta místicos con ella. “Tuve algunas cosas muy bonitas al principio, porque cuando murió soñaba con ella todas las noches y volábamos y tuve unas experiencias místicas muy lindas”, comentó

Maribel Guardia tuvo que acudir con un especialista para poder tratar su transtorno, así como también para sobrellevar el dolor por la perdida de su madre:“Hace como dos años fui a ver a un especialista de sueño y fue muy interesante, pero todos los tips que te da es para una gente que lleva una vida normal”, dijo.

Tras la muerte de su madre y debido a la ausencia de su padre, la cantante permaneció bajo el cuidado de su hermana mayor, Vilma, a quien siempre consideró una segunda mamá.

SEGUIR LEYENDO: