“Uno habla porque tiene hocico”: la incomoda disculpa de Gustavo Adolfo Infante a Eugenio Derbez por el caso Sammy

Una de las figuras que ha levantado polémica en los últimos meses ha sido Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa De Primera Mano.

Adolfo Infante ha sido reconocido por las exclusivas que lanza en la esfera pública, pero también ha sido recordado por varios tropiezos que ha hecho.

Uno de ellos fue el que protagonizó con el famoso comediante Eugenio Derbez, quien fue señalado por dejar solo a su suerte al actor Sammy Pérez, recientemente fallecido por COVID-19.

Sin embargo, se descubrió que la versión de Infante no era cierta, ya que Eugenio sí apoyó a Sammy durante su estancia en el hospital, por lo que se vio obligado a ofrecer una disculpa pública.

Durante una transmisión del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo se sinceró, reconoció su error y ofreció una disculpa al actor de la reconocida serie de la Familia P. Luche.

“Fui de los primeros que atacó a Derbez. Eugenio no me ha pedido esto, pero yo lo quiero hacer. Ofrecer una disculpa a Eugenio porque a veces uno habla porque tiene hocico. Te ofrezco una disculpa”, expresó Gustavo Adolfo Infante a Eugenio Derbez.

Otra polémica de la que no se salvó Infante fue la que protagonizó con Zuleika Garza, conocida por ser la pareja sentimental de Sammy Pérez.

Y es que Gustavo Adolfo fue la punta de lanza para empezar a señalar a Garza de “solamente estar con Sammy por interés y no preocuparse por su estado de salud actual”.

Pero nada se quedó así y la mujer salió a defender su imagen y explicar el por qué no se le vio ante las cámaras durante el internamiento de Sammy Pérez.

A través del programa Es Show de Multimedios, quien fuera novia de Sammy aseguró que, al contrario de lo aseguró el productor Eugenio Derbez, ella no se escondió ni corrió con las cuentas de su pareja, e incluso aseguró que continúa en Colima con su familia.

Pero sobre el meollo del asunto, reveló que tiene las pruebas, tanto fotografías como videos y documentos que demuestras que devolvió todas las tarjetas y cuentas a Daniel Pérez, sobrino de Sammy.

El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, aseguró en entrevista telefónica.

MUERTE DE SAMMY

La madrugada del viernes 30 de julio se dio a conocer la muerte de Sammy Pérez debido a un paro cardiovascular, esto tras permanecer internado por complicaciones de COVID-19.

La notica fue confirmada a través de la de cuenta de Instagram del comediante, en donde es informó que Sammy murió alrededor de las 3:50 am de este 30 de julio y que le realizaron algunas maniobras para intentar reanimarlo, sin éxito.

“Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito ha dejado de latir. Intentaron hacerle maniobras para salvar su vida, pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy, nos dejas con un vacío muy grande en el corazón”, se lee en la publicación.

Desde el 2016, Sammy presentó un show de comedia en bares y restaurantes. También siguió apareciendo esporádicamente en la televisión; en programas como Hoy, Doble Sentido y La Cantina de Turno Maclovich, así como también en diversos canales de YouTube como El Escorpión Dorado al Volante y Rayos X, podcast de Ryan Hoffman.

