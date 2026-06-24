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¿Tomar agua mineral provoca piedras en los riñones? Esto dicen los especialistas

El agua mineral se caracteriza por contener minerales naturales

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Botella de agua mineral con riñón humano y cálculo renal flotando, con etiqueta de texto. Estetoscopio y documentos médicos en el fondo.
Una botella de agua mineral con un riñón y una piedra en su interior ilustra el debate sobre su consumo y la formación de cálculos renales, junto a un estetoscopio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua mineral ha generado dudas entre muchas personas, especialmente sobre si puede provocar piedras en los riñones. Aunque existe la creencia de que las bebidas con minerales podrían favorecer la formación de cálculos renales, especialistas en salud aseguran que esto no ocurre, al contrario, reduce la formación.

Los riñones cumplen la función de filtrar desechos y exceso de sustancias del organismo. Cuando ciertos minerales y sales se acumulan en grandes cantidades, pueden formar pequeños cristales que con el tiempo se convierten en piedras o cálculos renales. Sin embargo, el problema generalmente está relacionado con malos hábitos de hidratación y alimentación, más que con el consumo moderado de agua mineral.

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¿Qué contiene el agua mineral?

El agua mineral no está recomendada para estas personas, según expertos en nutrición (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
El agua mineral no está recomendada para estas personas, según expertos en nutrición (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El agua mineral se caracteriza por contener minerales naturales como calcio, magnesio, sodio y bicarbonatos. Dependiendo de la marca y el origen, la concentración de estos elementos puede variar.

Algunas personas creen que el calcio presente en estas bebidas es el responsable de las piedras en los riñones, pero expertos explican que esto es un mito parcial. De hecho, el calcio consumido mediante alimentos o bebidas no suele ser el principal detonante de los cálculos.

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Los especialistas señalan que la mayoría de las piedras renales están relacionadas con el oxalato de calcio, pero el riesgo a otros padecimientos aumenta principalmente cuando existe deshidratación o exceso de sodio en la dieta.

¿El agua mineral con gas hace daño?

Otra duda frecuente es si el agua mineral carbonatada puede afectar los riñones. Especialistas explican que el gas no genera cálculos renales ni daña directamente estos órganos.

Sin embargo, recomiendan revisar el contenido de sodio en algunas marcas de agua mineral, ya que ciertas presentaciones pueden contener cantidades elevadas de sal. Un consumo excesivo de sodio sí puede aumentar el riesgo de hipertensión y favorecer problemas renales en personas predispuestas.

La deshidratación, el verdadero enemigo

Tomar suficiente agua para evitar la deshidratación Foto: (iStock)
Tomar suficiente agua para evitar la deshidratación Foto: (iStock)

Médicos y nefrólogos coinciden en que la principal causa de los cálculos renales es tomar poca agua. Cuando el cuerpo no recibe suficiente líquido, la orina se concentra y facilita la formación de cristales.

Por ello, tanto el agua natural como el agua mineral pueden contribuir a una adecuada hidratación si se consumen con moderación y como parte de una dieta equilibrada.

Incluso algunas investigaciones indican que beber suficientes líquidos durante el día puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar piedras en los riñones.

Quienes ya han padecido cálculos renales sí deben prestar atención al tipo de agua que consumen. En estos casos, los médicos sugieren optar por opciones bajas en sodio y mantener una hidratación constante durante el día.

También es importante evitar el exceso de refrescos, bebidas azucaradas y dietas altas en sal o proteína animal, factores que sí están relacionados con la formación de piedras.

Recomendaciones para cuidar los riñones

Ilustración detallada de un riñón cortado por la mitad, mostrando cálculos renales de color marrón amarillento en su interior y en el uréter
Ilustración médica que muestra un corte transversal de un riñón humano afectado por cálculos renales en la pelvis renal y el uréter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir cálculos renales, especialistas recomiendan:

  • Beber suficiente agua todos los días.
  • Reducir el consumo de sal.
  • Evitar exceso de refrescos y bebidas azucaradas.
  • Mantener una alimentación balanceada.
  • Consultar a un médico si existen antecedentes familiares o dolor frecuente en la zona lumbar.

Aunque el agua mineral puede formar parte de una hidratación saludable, la clave está en el equilibrio y en mantener hábitos que favorezcan el buen funcionamiento de los riñones.

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