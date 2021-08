Victoria Ruffo presumió foto con Marjorie de Sousa tras el apoyo que mostró Eugenio Derbez a Julián Gil

Victoria Ruffo mostró una foto de con Marjorie de Sousa después de las declaraciones de Eugenio Derbez en su contra (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Después de que Eugenio Derbez mostrara su apoyo a Julián Gil por la lucha legal que mantiene con Marjorie de Sousa por ver a su hijo y despotricar en contra de Victoria Ruffo, la llamada “Reina de las telenovelas” esta tarde compartió una foto con De Sousa y le llovieron críticas.

Hace unos días, en un encuentro con los medios de comunicación, Eugenio Derbez mostró su apoyo a Julián Gil al no poder ver al hijo que tuvo con De Sousa, Matías, con quien no tiene contacto por perder la patria potestad.

“Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”, dijo captado por las cámaras de Hoy día en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Gracias a esta foto le llovieron críticas de internautas a las dos actrices (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Tras sus declaraciones sobre la forma en que no pudo tener contacto con José Eduardo Derbez, la tarde de este jueves Victoria Ruffo mostró su apoyo, pero a Marjorie de Sousa.

Aunque en la descripción de la imagen sólo escribió “Recuerdos”, no tardaron en llegar internautas que la criticaron por “mandar indirectas” a raíz de las declaraciones de su ex pareja.

“Muy en desacuerdo, por qué publicas esta foto en el momento que se habló de que las dos hicieron lo mismo con los padres de sus hijos?”, “Te encanta ver el mundo arder”, “Dos personas que hicieron lo mismo”, “Una repitiendo la historia desastrosa de la otra con su hijo. Qué mal ejemplo”, son algunos de los comentarios desaprobatorios que se pueden leer.

Desde 2017 los actores se enfrentan en una disputa legal por su hijo Matías (Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil)

Y es que desde 2017 Julián Gil y Marjorie comenzaron una disputa legal por la custodia de su hijo Matías, la cual ganó De Sousa el octubre pasado. Hasta hoy, el actor sólo puede ver a su hijo cuando la madre lo permita y le da una manutención mensual del 20% de sus ingresos.

Después de que el juez dictaminara esta resolución, Julián Gil reveló haber acudido con Eugenio Derbez para que lo guiara en su nueva lucha legal.

“Me interesa la plática con Eugenio, más de ver cómo manejó las cosas, todos los casos son diferentes por las circunstancias, no es igual, yo no se qué le pasó a ellos, hay millones de personas que están pasando esto, millones de padres y madres que están separadas de sus hijos”, dijo Gil para Ventaneando.

Eugenio Derbez ventiló por qué siente tanto enojo hacia Victoria Ruffo después de su separación (Foto: Instagram / @ederbez)

Por su parte, Eugenio Derbez culpó a Victoria Ruffo de no permitirle ver a José Eduardo durante su infancia después de haberse separado. “Me da mucho coraje que todavía le pregunten: ‘Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’, yo digo: ¿Por qué no le preguntan ‘José Eduardo, ¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá’? Ese es mi coraje contra su mamá”, dijo este martes el cineasta.

El conflicto entre la protagonista de telenovelas y Derbez comenzó cuando su hijo sólo tenía cinco años. Ruffo acusó a Derbez de haberla engañado con la ceremonia que él orquestó con sus amigos comediantes. La actriz detalló que se trató de una “boda de broma” en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote.

Con dicha boda ficticia fue que la actriz ganó la custodia de José Eduardo a los pocos meses. En la década de los 90 se manejó la versión de que Eugenio no cumplía con sus obligaciones económicas como padre al separarse de Ruffo, por lo que ganó fama de padre ausente, hecho que llevó a Victoria a no dejarle al comediante convivir con el pequeño.

