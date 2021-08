“Dulce, pero malo”: a Eugenio Derbez le gustaría ser un villano de Marvel

Eugenio Derbez buscaría ser un villano carismático (Fotos: Marvel Studios/Walt Disney Pictures // Instagram @ederbez)

El actor Eugenio Derbez se dio a conocer en programas de televisión como La Hora Pico y La Familia P. Luche, su éxito en la comedia fue tanto, que posteriormente comenzó a producir sus propias películas y series: No se aceptan devoluciones (2013), ¡Hombre al agua! (2018) y Cómo ser un Latin Lover (2017) son algunas de ellas.

Actualmente se encuentra entre sus planes involucrarse con el cine de super héroes pues este miércoles 5 de agosto, Derbez confesó su deseo de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el comediante expresó su intención de convertirse en personaje de cómics para la revista Variety.

Durante la entrevista mencionó que le gustaría ser un anti héroe carismático pues no se caracteriza por representar a villanos de carácter fuerte:

Eugenio Derbez expresó que le gustaría formar parte del UCM (Foto: ederbez / Instagram)

“No soy la clase de actor que es rudo, entonces me gustaría hacer un papel dulce, pero muy malo. Quiero ser alguien extremadamente malo, pero que también sea muy sonriente y encantador.”, dijo para la revista.

Mientras se anuncia si Eugenio Derbez formará parte de alguna película o serie en los estudios de Marvel, dos talentos latinos ya tienen un lugar en la franquicia de super héroes, pues el actor Tenoch Huerta participará en Black Panther: Wakanda Forever, mientras que Xóchitl Gómez le dará vida a Miss America en la secuela de Doctor Strange, la cual se situará después de los eventos de End Game (2019).

Actualmente este comediante está trabajando en una película para Netflix, la producción está inspirada en las cartas del popular juego mexicano llamado La Lotería.

Tenoch Huerta participará en Black Panther: Wakanda Forever (Foto: CULTURA/MARVEL STUDIOS)

En la entrevista con Variety, el patriarca de la dinastía Derbez también habló sobre CODA, la película que ganó cuatro premios en el Festival Sundance. Esta producción -junto con el live action de Dora, la exploradora- llegará a la plataforma Apple TV Plus el próximo 13 de agosto.

“Era una película pequeña sin muchas expectativas. La primera noticia maravillosa que nos llegó es que iba a abrir el Festival de Sundance. No solo participó, si no que abrió el festival que ya es un honor, es un reconocimiento. Se pelearon por ella varias plataformas. Rompió récords de venta”, explicó Eugenio a través de sus redes sociales hace unos meses.

Las categorías en las que el proyecto se llevó la estatuilla fueron:

-Mejor dirección por una película dramática estadounidense para Sian Heder, actriz de la película.

-El premio del público por una película dramática fue para Sian Heder.

Coda: película de Eugenio Derbez ganó cuatro premios en el Festival Sundance (Foto: Twitter @sundancefest)

-El gran premio del jurado de los Estados Unidos en la categoría drama fue para Sian Heder.

-El premio especial del jurado por el mejor elenco fue para los actores de CODA en su conjunto.

En cuanto a su vida personal, Eugenio Derbez celebró recientemente el cumpleaños de su hija menor, quien nació de su matrimonio con Alessandra Rosaldo:

“Hoy hace 7 años, nació Aitana. No sé en qué momento pasamos de cantarle para dormirla, a verla tocando el piano. Lo que sí sé, es que el mejor regalo que le puedo dar es pasar tiempo juntos. ¡Feliz cumpleaños Aitana!”, escribió Eugenio Derbez.

Por su parte, el video de Alessandra Rosaldo inicia con la actriz hablando sobre el gran parecido que tiene la pequeña Aitana con el comediante: “Aitana es como su papá, todo lo quiere probar, todo lo quiere hacer... Entonces, pues bueno, a mí me toca fluir con eso. Se me llena el corazón de amor, orgullo y de admiración al ver que no le tiene miedo, que al contrario lo quiere experimentar, y al mismo tiempo ve que pues, ya no es bebé... Y voy aprendiendo que tengo que dejarla crecer”.

