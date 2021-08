“La Chupitos” reveló cómo la corrieron de Televisa cuando iniciaba su carrera

Liliana Arriaga todavía estaba iniciando su carrera cuando decidieron sacarla de Televisa por decir algo que no le gustó al público durante una presentación (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro)

Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos”, desde el inicio de su carrera tuvo que sobrepasar varias puertas cerradas, entre ellas su despido de Televisa, el cual nunca comprendió por qué sucedió, pero que significó un gran impulso para ella.

“La Chupitos” nació en el mundo del espectáculo hace varias décadas, dentro de un concurso de comedia. Nerviosa por no saber qué hacer, decidió interpretar de forma graciosa a su tío, el cual tenía problemas de alcoholismo.

Ganó ese concurso y al ser apoyada por otros comediantes, rápidamente intentó llegar a la televisión, pero por el origen de su personaje, muchas personas la rechazaron, incluso fue echada de televisoras por interpretar a una mujer con problemas de adicciones.

Liliana ha probado suerte e Estados Unidos después de su éxito en México, pero también fue discriminada por su personaje (Foto: Instagram/@_lachupitos)

En entrevista con Venga la Alegría, Arriaga recordó que la expulsaron de la televisora de San Ángel por decir algo, no supo qué, pero de forma abrupta detuvieron su show y le advirtieron que no volvería a pisar dicha empresa.

“Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto, entonces fue de ‘A ver, qué es lo que vas a decir’, entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro”, expuso Liliana.

Horacio Villalobos aseguró en el matutino que él estuvo presente durante esa presentación y, según recuerda, la presentación de “La Chupitos” fue detenida debido a que uno de los presentes era “El Tigre” Azcárraga, quien muy molesto se levantó de su asiento y gritó que “era una porquería”.

Al "Tigre" Azcárraga no le habría gustado el show de Liliana, según narró Villalobos, por ello fue echada del escenario (Foto: Twitter / @DATO_AGUILA)

Al ver su reacción, los organizadores del evento bajaron a Liliana del escenario y le advirtieron que ya no podría regresar a Televisa, pero al poco tiempo falleció Emilio Azcárraga Milmo y no hubo quien se interfiriera entre ella y su éxito en esa televisora.

“Yo veía mucho movimiento, me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: ‘En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera, Y yo decía: ‘¿Cuál carrera?’. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí”, agregó.

La comediante de 49 años obtuvo éxito gracias a sus presentaciones con otros comediantes en Televisa, aunque actualmente es actriz de TV Azteca. Antes también tuvo que afrontar malos tratos debido a que parte del público reprobó su personaje.

La carrera de Liliana mejoró cuando comenzó a presentarse en shows junto a comediantes mexicanos de renombre y apareció en programas de televisión (Foto: Instagram/@_lachupitos)

A pesar de las criticas recibidas, ella asegura que defiende a “La Chupitos” porque a una persona con problemas de alcoholismo no la pueden tratar con desdén al ser una víctima de las adicciones, por el contrario, invita a la gente a que haga consciencia a partir de ella sobre los riesgos de tomar en exceso.

“Fui atacada, muy rechazada. ‘La Chupitos’ tampoco quiere decir ‘tomen’. O sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad”.

Liliana Arriaga aseguró que su personaje no fue copia de algún otro que ya existiera y tampoco quiso hacer burla del comportamiento de alguna celebridad, simplemente tomó como ejemplo los problemas familiares que la aquejaban y buscó rendirle honor a su tío, exagerando su comportamiento dándole un toque de comicidad para hacer a la gente reír relatando momentos cotidianos de una persona alcohólica.

