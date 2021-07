Por qué Adamari López estuvo vetada de Televisa durante un tiempo

La conductora contó la razón de su veto (Foto: Instagram/@adamarilopez)

Actualmente Adamari López es conductora de Hoy día, un programa que se transmite por Telemundo para la población hispanohablante en Estados Unidos, no obstante, también llegó a ser actriz en varias telenovelas como Cristina Bazán de 1978, La Charca de 1992, Señora Tentación de 1994 y Al son del amor de 1995.

Durante un tiempo Televisa la vetó de sus producciones por un conflicto de intereses, en varias ocasiones Adamari López ha compartido esta anécdota pero hace unos días precisó algunos detalles extra en el matutino que conduce.

A pesar de que en la actualidad existe mayor libertad de que un artista colabore con más de una televisora, hubo una época en la que prácticamente estaba prohibido y se castigaba con el veto a quienes decidieran trabajar con otra empresa. Televisa se caracterizó por imponer esta sanción a varios de sus actores y actrices, a quienes no perdonó aunque se trataran de grandes estrellas.

Adamari López pensaba que no obtendría el papel (Foto: Instagram @adamarilopez)

Tal fue el caso de Adamari López, quien interpretaría un papel en la telenovela de 1997, Pueblo chico, infierno grande. La actriz contó en Hoy día que llegó al Centro de Actuación de Televisa (CEA) para poder caracterizarse, dio a entender que la producción consideraba el papel como suyo.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, compartió en conversación con Joe Bonilla.

A pesar de haber obtenido el papel, la conductora puertorriqueña expresó que al principio se sentía en desventaja, contó que realizó su casting junto a Aracely Arámbula e Irán Castillo: “fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA, que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”

En esa época participar en otra televisora se consideraba como algo muy grave (Foto: Instagram @adamarilopez)

Pese a que Adamari se encontraba preparándose para el papel, fue retirada del elenco porque se descubrió que algunas de las telenovelas en las que había participado previamente ya habían sido transmitidas en TV Azteca, la televisora que compite contra Televisa:

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, mencionó.

Este veto no habría durado demasiado pues un año más tarde obtuvo un papel en el melodrama Sin ti. “Hicieron una reestructura, me imagino yo, dentro de la empresa y quitaron los vetos de gente que a lo mejor pensaron que no volverían a trabajar, el mío fue uno de ellos”, explicó como posible motivo.

El escote del vestido amarillo que portó la conductora le desató fuertes críticas. (Foto: @hoydia/ Instagram)

Recientemente la conductora se vio envuelta en la polémica pues no para de estar en medio de los reflectores, no sólo por su súbita ruptura con Toni Costa, sino también por su impactante transformación física que no siempre le genera buenos comentarios.

Hace una semana, el matutino Hoy Día compartió a través de redes una fotografía de la puertorriqueña con un entallado vestido amarillo, en la que luce un sorprendente escote y una figura espectacular. “La mañana #hoyDia es amarilla (Amar-Y-Ya)”, es el texto que acompaña la fotografía.

Sin embargo, a los televidentes no les gustó el estilo de la conductora. “No hay necesidad de mostrar tanto”, “De lo bonito a lo vulgar, qué triste”, “Ya cayó en la vulgaridad. Fea foto”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación. En otros comentarios también hubo quienes defendieron a la actriz.

