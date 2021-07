Bikinis, paseos y sus mejores looks: las cinco fotos imperdibles de Danna Paola en Instagram

Danna Paola causó furor en redes sociales (Instagram)

Danna Paola (@dannapaola) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 6.723.551 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares fueron:

Hace unos días, la actriz mexicana mostró un momento de unas merecidas vacaciones por un centro turístico en compañía de sus amigos.

Así la vimos por paradisíacas playas gozando, bailando y destacando su gusto por una bebida muy mexicana.

“Shuuuuper tranqui, tequila y el maaaaaaar”, escribió en su red social, donde generó 2.548.644 Me gusta y varios comentarios.

(Foto: Instagram / dannapaola)

La cantante también celebró las 25 millones de reproducciones de su más reciente canción Mía, la cual se estrenó el pasado junio.

Este tema fue escrito por la intérprete junto a Pablo Martín, mientras que la producción musical corrió a cargo de del dúo estadounidense The Swaggernautz, del argentino Pablo Valda y Pablo Marín. La melodía combinó aspectos del pop con ritmos urbanos y, después del primer coro, Danna Paola cantó en inglés, un aspecto que se ha vuelto un sello en sus canciones.

“25 MILLION!!!! WHAAAAAT ¡¡gracias gracias gracias!!”, escribió en una publicación que recibió 1.820.590 Me gusta.

(Foto: Instagram / dannapaola)

Danna compartió otro fragmento de su viaje. Y así la vimos con una postal en blanco y negro y presumiendo un bonito bikini.

De esta manera, dejó ver su lado más sensual en el centro turístico que visitó al lado de algunos amigos y aprovechó para lanzar un mensaje muy sensual.

“Te quejas de mí… pero sigues aquí”, compartió, sin definir para quién podría referirse.

(Foto: Instagram / dannapaola)

La famosa aprovechó su red social para felicitar a su sobrino por su cumpleaños 4 y es que es una de sus personas favoritas.

“4 añitos celebrando tu existencia, verte crecer y estar a tu lado me completa, no puedo creer cómo pasa el tiempo, y creces tan rápido. Ser tu tía es el mayor regalo que me pudo haber dado la vida… TE AMO IKER. ¡¡¡Happy Birthday mi amorrrrr!!! (ando llorando ya) gracias @_vaniarivera_ @pabloimc88 por traer al mundo a mi ser humano favorito ¡los amoooooooo!”, detalló la joven que el mes pasado cumplió 26 años en medio del éxito musical.

(Foto: Instagram / dannapaola)

Hace unos días compartió uno de sus últimos encuentros con sus amigos más cercanos. Es una de las pocas que ha logrado mantenerse activa a lo largo del confinamiento e incluso confesó hace unos meses a Infobae México que se considera “la artista de la pandemia”.

En esta ocasión compartió un momento al lado de un grupo de amigos en un un bonito jardín. Aquí posó, bailó y hasta confesó cuál es una de sus bebidas favoritas.

“Si la vida te da limones… celebra con un tequilita”, escribió en la publicación que generó 1.493.958 Me gusta.

Foto: @dannapaola / IG.

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz, modelo y compositora.

Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Danna comenzó su carrera con tan sólo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en 1999. Un par de años después, en 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la novela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como Mejor Interpretación Infantil de los Premios Bravo.

Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el 2004, Danna protagonizó la novela Amy, la niña de la mochila azul y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a “Patitio” en la telenovela infantil-juvenil de Televisa, Atrévete a Soñar.

Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En 2016, la estrella juvenil regresó a la pantalla grande con Lo más sencillo es complicárselo todo y un par de años después, en 2018, Danna Paola fue parte de la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia. Finalmente, en 2021 la también cantante estrenó su más reciente álbum tutilado K.O.

