“A la chingad*”: Eduardo Yañez lanzó un fuerte mensaje a quienes lo critican

Este 28 de julio, el actor Eduardo Yañez lanzó a través de su cuenta de Instagram un contundente mensaje hacia las personas que lo critican, en la foto que publicó mencionó que no hacía falta insultarlo por lo que expresa en sus redes sociales.

Dicho comentario lo realizó porque hace unos días, el actor de Destilando amor publicó un video de humor “protagonizado” por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México. En la edición se veía su cara encimada en un clavadista olímpico, al terminar, diversos comunicadores y políticos le daban calificación de 10.

Además de este video, Eduardo Yañez se ha lanzado en varias ocasiones en contra de AMLO y sus acciones al gobernar, por lo que muchas personas lo han señalado y criticado, incluso lo han llamado “chayotero” y “oportunista” por criticar al presidente actual de México.

Ante esto, el actor escribió lo siguiente para las personas quienes no están de acuerdo con él, dejando en claro que seguirá compartiendo su opinión en sus espacios digitales:

“Hoy quiero mandar a mis HATERS a la Chingad*! Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan su maletas que la Chingad* Queda lejos.”.

Después de resaltar que no permitirá insultos en su perfil, entre los comentarios de su publicación destacó el apoyo de parte de sus fans en comentarios como “Correcto mensaje” y “Gente sin nociones, cada uno habla lo que quiere e incluso hace lo que quiere con su vida y espacio!”

El actor de telenovelas como Fuego en la sangre es conocido por su carácter explosivo y su personalidad claridosa que muchas veces provocan incomodidades y lo han catalogado como conflictivo.

Anteriormente Yañez se lanzó contra el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en este se capacita a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan y además reciben un pago mensual por las horas en que acuden a un centro laboral.

El actor ha sido señalado varias veces por su actitud (Foto: Instagram /@miembrosalairetv)

El actor compartió una infografía del programa social en su cuenta de Instagram, donde se mencionan los requisitos para acceder al apoyo de 4,300 pesos mensuales y seguridad social durante un año.

Escribió al pie de la foto que en su opinión, este tipo de apoyos son para “huevones ignorantes”, además de cuestionar la decisión gubernamental de brindar ayuda, lo que calificó como un proselitismo para ganar votos en vez de destinar “sus impuestos” a otras necesidades del país. Así se expresó el actor contra el gobierno, al que tildó de corrupto:

“Increíble, para que sigan votando por este gobierno corrupto les regalan dinero que es además de nuestros impuestos. Crear un país de huevones ignorantes que puedan ser fácilmente controlados. Pero los niños con cáncer, la inseguridad, la falta de empleo, el COVID, etc, etc. que se chinguen”.

El actor eliminó su publicación a las dos horas de haberla colgado en Instagram (Foto: Captura de pantalla)

En una entrevista para Infobae México, expresó que la política no le interesa particularmente pues su carrera ha sido desempeñarse en la actuación, no obstante, si nota alguna injusticia, gusta de compartir sus opiniones respecto a ciertas situaciones sociales. “Para mí la política es una hermosa carrera, pero la manera en que la aplica cada país llega un momento que da asco”, mencionó.

Además de sus opiniones políticas, Eduardo Yañez ha sido señalado como agresivo pues en una ocasión le dio una cachetada a un reportero, acción de la cuál no se arrepiente.

