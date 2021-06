Eduardo Yáñez confesó si se siente arrepentido por haber agredió a reporteros

Eduardo Yáñez recordó las veces que ha agredido a comunicadores y aseguró no estar arrepentido de ninguna de ellas (Foto: Instagram /@miembrosalairetv)

El temperamento de Eduardo Yáñez ha sido puesto a prueba varias veces en encuentros con medios de comunicación, en donde en dos ocasiones ha agredido a reporteros que buscaban respuestas a preguntas acerca de la vida privada del actor, momentos de los cuales hoy dice que no estar arrepentido por su comportamiento.

Yáñez, como invitado en Miembros al Aire, recordó sus arranques de violencia del pasado, cuando le dio una cachetada a un reportero durante una alfombra roja en 2017 y cuando el enero pasado le dio un manazo a un comunicador en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Como que agarraron la onda de que era fácil prenderme, pues lo quisieron hacer una vez más y volví a caer, no tan profundo, pero sí volví a caer, de ahí tomé una decisión [...] porque la manera en que juzgan es extremista”, dijo el actor.

Eduardo Yáñez aseguró que la cachetada que le dio a Paco Fuentes fue algo que le salió del corazón (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

Ante sus declaraciones, el “Burro” Van Rankin le preguntó al protagonista de Destilando Amor si se sentía arrepentido de las veces que atacó a los reporteros, y él aseguró que no. “No, nunca. Estoy consciente de que no es la forma de reaccionar y no es lo correcto, pero arrepentirme, jamás. Yo soy real y eso me salió del corazón y así fue”, contestó Yáñez.

El histrión se defendió diciendo que él durante su carrera artística ha decidido no hablar acerca de su vida privada y el hecho de que lo sigan cuestionando acerca de su familia o de sus seres queridos le molesta, sobre todo cuando son insistentes.

Aseguró que sólo con periodistas a los que él les tiene confianza y con los que ha experimentado momentos importantes en su vida, es que sí ha aceptado abrir su corazón y hablar sobre cosas que considera íntimas, como por ejemplo Raúl Araiza.

Una de las periodistas con las que ha hablado abiertamente es con Mara Patricia Castañeda, a quien le reveló que Angélica Rivera lo ayudó para que fuera operado de emergencia (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Por otra parte, dijo que también le ha gustado platicar sobre su vida sólo con comunicadores a los que él considera profesionales y que sabe que no lo buscan sólo para hacerlo molestar.

El pasado enero, Yáñez fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México agrediendo al reportero Gabo Cuevas de Venga la Alegría, después de que éste se le acercó con la intención de hacerle unas preguntas respecto al proyecto en el que se encontraba trabajando.

Lamentablemente, el protagonista de Corazón Salvaje no estaba del mejor humor para responder preguntas acerca de rumores y los reporteros acercaron mucho sus micrófonos a él, por lo que apartó a uno de ellos con fuerza y le dijo “tienes que guardar tu distancia”.

Eduardo Yáñez agredió a Gabo Cuevas en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Video: Venga la Alegría)

En 2017 fue cuando Eduardo comenzó su fama de ser agresivo, pues sucedió algo parecido. Mientras estaba en una alfombra roja, le dio una bofetada a un reportero después de que éste le hiciera una pregunta sobre su hijo y cómo estaba su situación económica, debido a que éste abrió una cuenta para donaciones debido a que aseguraba no tener dinero para reparar su automóvil después de un accidente que sufrió.

Yáñez respondió de forma agresiva, dándole una cachetada que se volvió viral en instantes, y tuvo que enfrentar una demanda por asalto, agresión y causar estrés emocional.

Por ello es que ahora sus seguidores y algunos compañeros del medio han llegado a hacer burla de los golpes que da el actor sin temor a las consecuencias.

