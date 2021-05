Eduardo Yáñez reveló que Angélica Rivera movió sus influencias para que lo operaran de emergencia: “Ahora lo puedo decir”

Foto: Cuartoscuro.

El actor Eduardo Yáñez hizo una gran confesión sobre su estado de salud, y aunque en las últimas semanas se ha especulado sobre el deterioro de su organismo, el actor aclaró que fue intervenido hace unos años y fue Angélica Rivera quien lo ayudó.

Por las afectaciones que lo aquejaron recurrió a la ex Primera Dama de México, quien lo ayudó a someterse a una cirugía de emergencia en el Hospital Militar.

La revelación la hizo durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde Yáñez también dio algunos de los detalles que lo llevaron a empeorar su estado de salud.

De acuerdo con Eduardo Yáñez, quien además de actor fue jugador de fútbol americano, las lumbares se le fueron lastimando con el paso del tiempo.

Por lo que tuvo que someterse a a una primera operación, sin embargo, a un mes de dicha intervención quirúrgica comenzó con el rodaje de la película Ladrones del 2015, en donde los logros de la cirugía se verían afectados.

Según recordó Eduardo Yáñez todo fue por una de las escenas: “Al mes de haber sido operado monté a caballo en una película que hice precisamente con Fernando Colunga”.

Video: Mara Patricia Castañeda / YouTube.

Sin embargo y para recordar cómo llegó a grabar aquellas escenas a caballo el actor explicó que inicialmente los protagonistas no montarían a caballo, ya que estas escenas las realizarían los dobles.

Hecho que no ocurrió ya que el actor vio a Fernando Colunga montando a caballo y “por orgullo” Yáñez lo siguió: “Y ahí voy y me subo al caballo yo también. Y nada más por esa escena, que es una persecusión larga, pues toda la operación que me habían hecho se atrofió”, explicó.

Cabe aclarar que pasó un año más hasta que intervinó Angélica Rivera para la segunda operación, tiempo en el que Eduardo Yañez siguió desgastando más sus lumbares.

Pese a su preocupante estado de salud, el actor no puso freno en su carrera como actor y volvió a protagonizar otra producción: “He matado a mi marido es una película que hice practicamente sin poder caminar, o sea, me paraba en cámara y decía mis diálogos, limité mucho al director”, explicó.

Esto último ya que en varias escenas tenía que perseguir a otros personajes, pero su lesión impedía la realización de aquella producción.

Justo fue después de grabar esta película cuando Angélica Rivera intervino y ayudó a Eduardo Yañez: “Llegando a México, de emergencia, me operaron de emergencia, ya no movía una pierna, o sea, ya era sin fuerza”, agregó.

Dicha operación se realizó en el Hospital Militar: “Ahora lo puedo decir, me imagino, no nos mandan madr*ar, me ayudó con esto Angeliquita, mi amiga de siempre, Angélica Rivera y ella me ayudó a que me atendieran inmediatamente en el Hospital Militar”.

Eduardo Yáñez y Angélica Rivera en la telenovela "Destilando Amor" (Foto: Twitter)

Pues además de haber protagonizado la telenovela Destilando Amor, Angélica Rivera y Eduardo Yáñez son muy buenos amigos y guardan mucha cercanía.

Según lo que contó el galán de telenovelas “ella y yo tenemos una amistad desde chavitos, cuando yo hice Dulce Desafio con Adela Noriega, ella (Angélica Rivera) trabajaba ahí en uno de los personajes”, dijo mientras recordó la producción de 1988.

Por lo que agregó que más allá del protagónico, junto al inolvidable personaje de La Gaviota, siempre han mantenido una muy buena relación con Angélica Rivera.

En lo que respecta al actual estado de salud de Eduardo Yáñez y tras dos operaciones en las lumbares, recientemente se vio envuelto en rumores de una supuesta enfermedad.

Ya que el pasado seis de abril una revista de circulación nacional informó que el actor sufría de cáncer, por lo que con un video en su cuenta de Instagram, Yáñez negó la información.

El actor confesó que hacer contenido erótico de sí mismo es una forma de mostrar su vanidad (Foto: Instagram @eduardoyanezofc)

“Una vez más con las barbaridades de esta revista cochina que siempre se dedica a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros”, dijo en el comunicado.

“Yo me encuentro muy bien, eso del riñón ya es historia del pasado. Una vez más salí de la operación, agradezco a mis doctores y también a todo el público que se está preocupando por mí”, continuó.

Y en su reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda el actor también recordó este fatídico acontecimiento e incluso agregó que por el avance de las piedras en sus riñones llegó a orinar sangre.

