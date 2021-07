El extraño hábito de Mila Kunis y Ashton Kutcher con sus hijos a la hora de bañarlos

Ashton Kutcher y Mila Kunis con sus hijos (Foto: The Grosby Group)

Mila Kunis, de 37 años, y Ashton Kutcher, de 43, tienen un enfoque muy particular sobre la hora del baño para sus hijos. Los actores admitieron, durante su última aparición en el podcast Armchair Expert, que solo asean a su hija Wyatt Isabelle, de 6 años, y a su hijo Dimitri Portwood, de 4, cuando están visiblemente sucios y no siempre con jabón.

El tema surgió cuando los coanfitriones Dax Shepard y Monica Padman comenzaron a discutir la frecuencia con la que se bañan. Cuando Shepard, de 46 años, insistió en que Padman, de 33, “no debería deshacerse del aceite natural de la piel con una pastilla de jabón todos los días” y, en cambio, solo lavarse con agua, los actores estuvieron de acuerdo.

“No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién te enseñó a no lavarte?”, Padman preguntó, a lo que la actriz ucraniana respondió: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”.

“Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días”, continuó la actriz de “Bad Moms”. “Yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”. Y Kutcher se mostró de acuerdo con su esposa sobre el aseo de sus niños, agregando: “Ahora, aquí está la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.

La Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología , de acuerdo a la revista People, señala en su sitio web que es posible que los niños de 6 a 11 años “no necesiten un baño diario”, pero que al menos deben bañarse una o dos veces por semana.

En cuanto a sus propios hábitos de higiene personal, la pareja dijo que se abstiene de usar jabón en todo el cuerpo todos los días. “Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”, dijo Kutcher sobre su rutina cada vez que toma una ducha.

Ashton Kutcher y Mila Kunis no le dejarán herencia a sus hijos

El matrimonio tiene un gran fortuna gracias a su trabajo en Hollywood y en inversiones en empresas tecnológicas. Pero la pareja tiene en claro que no quiere criar a unos hijos consentidos por lo que han tomado una drástica decisión. No planear dejarles su dinero. El actor contó que cuando él y su esposa mueran donarán todo su dinero a causas benéficas.

“No estoy estableciendo un fideicomiso para ellos”, compartió la estrella a Shepard en 2018. “Terminaremos entregando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas”, sentenció el protagonista de “The Ranch”. “Si mis hijos quieren emprender un negocio y tienen un buen plan, invertiré en él, pero no obtendrán una herencia”, agregó el actor.

La pareja de actores ha hablado abiertamente sobre la educación que imparten a los pequeños. Ambas celebridades tienen orígenes muy humildes y quieren que los niños tengan siempre presente que a ellos nunca nadie les regaló nada y valoren el trabajo duro.

Parte de esas lecciones incluyen no recibir regalos de Navidad. “Los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas”, aseguró la intérprete en el programa de televisión Entertainment Tonight.

El matrimonio manifestó en varias oportunidades el deseo de que sus hijos estén alejados del lujo y de la frivolidad en el que viven las estrellas de Hollywood. Tan Mila como Ashton están muy centrados en hacer todo lo posible para que no sean unos niños mimados.

