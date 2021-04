Por qué Sherlyn se sintió violentada por un programa de espectáculos

Aseguró que lo hecho por Suelta la Sopa era violencia contra ella y su hijo (Foto: Instagram @sherlyny)

La actriz Sherlyn, actualmente de 35 años, reaccionó molesta a los chismes que han dicho sobre ella en los últimos días. De acuerdo con declaraciones suyas, en su cuenta de Instagram han intentado contactarla para preguntarle sobre supuesta información que se originó en cierto programa de espectáculos.

Y es que al parecer la jaliscience fue tema de conversación entre los conductores de Suelta la Sopa, producción de Telemundo. Según lo que ha sabido la actriz, en este programa han intentado saber la identidad de su hijo André, quien fue concebido a través de un proceso de inseminación artificial.

Ante esto, la actriz no dudó en hacer uso de sus redes sociales para darle una respuesta al programa liderado por Jorge Bernal. En una serie de historias de Instagram, Sherlyn etiquetó a la cuenta oficial de Suelta la Sopa para darles un mensaje:

Sherlyn tuvo a su hijo por inseminación artificial (Foto: Instagram @sherlyny)

“Queridos todos de Suelta la Sopa, me están llegando muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo... Híjole. Ya no sé si reír o llorar”, expresó la actriz mientras estaba en la misma habitación en la que su bebé de casi un año estaba jugando.

De ahí explicó qué ha estado haciendo en los últimos días mientras el programa de espectáculos se encargaba de buscar la identidad del padre de André. “Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales, porque estoy estudiando la universidad”.

Respecto a sus estudios, aprovechó este último comentario para hacer una declaración mordaz contra el programa de Suelta la Sopa: “Hace muy bien estudiar y prepararse justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable”.

Tratar de buscar al padre de André atentaba contra su integridad y dignidad, aseguró la actriz (IG: sherlyny)

Por otra parte, hizo referencia a cómo en este programa supuestamente promueven la no violencia contra las mujeres y la defensa de las mismas; sin embargo, Sherlyn opinó que lo que estaban haciendo con ella no sólo contaría como una falta de respeto cualquiera: “Queridos míos, lo que están haciendo es violencia contra una mujer y, lo más importante, violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo”.

Si bien la actriz no declaró que fuera a proceder legalmente contra Suelta la Sopa por la información que dieron sobre ella, sí sugirió que puede haber consecuencias por lo que han hecho. “Antes de llenar una nota hablando de un menor, que es tan delicado y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, pues yo les recomendaría eso: hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar”.

Por último, hizo hincapié en la importancia de hablar de cosas más “positivas” que había en el medio del espectáculo. No terminaba de entender la necesidad de estos programas por sacar notas que pudieran violentarla y sólo esperaba que las cosas pudieran cambiar pronto.

Sherlyn ha mantenido muy informados a sus seguidores sobre las andanzas de André desde que este nació (Foto: Archivo)

André nació el pasado 30 de mayo de 2020. Como ya se dijo anteriormente, Sherlyn lo tuvo por medio de inseminación artificial; de hecho, para encontrar al donador de esperma, la actriz basó su búsqueda con ciertos criterios: que se tratara del hombre con el mayor coeficiente intelectual posible y que tuviera un historial de salud sin enfermedades hereditarias.

En redes sociales ha hecho un registro muy detallado de su vida al lado de su primogénito. Incluso, cuando André cumplió un mes de vida, la actriz lo celebró compartiendo un video donde hizo un recuento de los primeros días de su hijo. Ahora ha sido posible ver en su misma cuenta de Instagram incontable fotografías en las que el niño es el protagonista y la actriz no se ha cansado de expresar el profundo amor que tiene por él.

En la actualidad, Sherlyn se encuentra con su hijo en la Ciudad de México, lugar donde también está grababando la más reciente producción de Juan Osorio: la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, donde interpreta a Jade.

