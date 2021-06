Paola Rojas dio positivo a COVID-19: cuál es el estado de salud de la conductora de “Netas Divinas”

La periodista y conductora de Netas Divinas, Paola Rojas, confirmó que fue diagnosticada con COVID-19 durante las últimas horas, por lo que se encuentra aislada y bajo todos los cuidados necesarios para recuperar su salud lo antes posible.

La presentador de Al Aire con Paola habló de su padecimiento desde sus redes sociales, donde compartió algunos detalles de su estado de salud y la razón por la que estará ausente del espacio informativo que transmite por Televisa.

“No podré acompañarlos por algunos días #AlAireConPaola. Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios”, escribió en sus redes sociales.

Esta mañana el noticiero corrió bajo la conducción de Carlos Hurtado, quien normalmente acompaña a Paola Rojas al frente de la emisión.

La conductora recibió muestras de cariño y de pronta recuperación para la conductora de Netas Divinas (Foto: Paola Rojas / Instagram)

Tras confirmar su enfermedad hace unos minutos, la conductora recibió muestras de cariño y de pronta recuperación para la conductora de Netas Divinas, producción de Unicable que desde ayer suspendió operaciones ante el contagio de Paola Rojas.

Danielle Dithurbide, Azucena Uresti, Paola Manterola, Lidia Ávila, entre otras personalidades, se pronunciaron sobre el contagio de la la presentadora de Al Aire.

Fue ayer cuando se habló por primera vez de la presencia del coronavirus al interior del foro de Netas Divinas. El periodista de espectáculos Álex Kaffie anunció que una de las anfitrionas había sido diganosticada con la enfermedad y las grabaciones del programa fueron suspendidas.

A través de su cuenta de Twitter fue que Kaffie, quien se ha caracterizado por lanzar algunas de las exclusivas del mundo de la farándula, no reveló la identidad de la conductora infectada pero sí explicó que su diagnóstico se hizo en plena grabación del programa dedicado a las reflexiones femeninas.

“Las grabaciones de ‘Netas Divinas’ han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de COVID-19″, escribió contundente desde su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram/@netasdivinastv)

El programa es conducido por Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magun y Consuelo Duval, y anteriormente dos de ellas ya habían contraído COVID-19.

Consuelo Duval anunció en octubre que se había contagiado y su recuperación no estaba siendo tan buena como lo habría deseado, por lo que constantemente tuvo que acudir con médicos para recibir atención y mejorar su estado de salud.

Duval dio positivo cuando estaba grabando el programa ¿Quién es la máscara?, en donde otros participantes también se contagiaron. La enfermedad hizo que la actriz pensara que incluso su vida llegaría a su fin porque su cuerpo no soportaría los estragos ya conocidos del COVID-19.

La enfermedad principalmente se alojó en su cerebro, por lo que en las noches veía luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos, además de que no lograba concentrarse ni en una conversación normal, por lo que se dispuso a visitar distintos médicos para que su organismo que recuperara completamente.

(Foto: Instagram de Consuelo Duval)

La otra anfitriona que también se contagió en octubre fue Daniela Magun, quien ocultó que padecía la enfermedad hasta semanas después, pues tenía miedo de enfrentar el estigma que hay con las personas que se declaran infectadas de COVID-19, sólo anunció a las personas que trabajan con ella y a sus familiares.

Contrario a Consuelo, tuvo mucha fortuna ya que no padeció mucho de los síntomas sino que fue algo muy tranquilo con pequeñas molestias.

“La verdad fue supe raro, no tengo idea de dónde pude contraerlo, no sé si yo contagié a mis hijos o ellos a mí, pero me considero muy afortunada porque fuimos de los casos leves y bueno, en hermandad con todas las personas que hemos padecido esto”, declaró en entrevista con De Primera Mano.

Daniela Magún y Hugo de la Barreda (Foto: Instagram@danielamagun)

Si bien, Paola Rojas no se había contagiado de COVID-19 hasta ahora, fue hace un año cuando se mantuvo bajo aislamiento luego de que su compañera Odalys Ramírez sí fue confirmada con la enfermedad.

