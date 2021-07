Paola Rojas superó el COVID-19 y lo compartió en redes sociales

Paola Rojas se alejó de su noticiario desde que dio positivo (Foto: Instagram/@paolarojas).

La presentadora de noticias y periodista Paola Rojas dio a conocer que superó su contagio de COVID-19 y anunció que próximamente retomará su trabajo en la televisión y radio. También agradeció las muestras de apoyo y cariño durante su enfermedad.

“Les comparto emocionada que ya superé el COVID. Espero muy pronto estar de vuelta. Gracias por sus tan cariñosos mensajes. Fueron muy importantes para lograr mi recuperación”, compartió la noticia por medio de su cuenta de Twitter.

Fue el pasado 24 junio cuando la conducta de Netas Divinas confirmó que dio positivo al SARS-Cov-2, inmediatamente anunció que se ya se encontraba aislada y con los cuidados necesarios para poder superar la enfermedad.

“No podré acompañarlos por algunos días #AlAireConPaola. Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios”, acompañó el mensaje dedicando un abrazo fuerte para todos los que la siguen.

La periodista aseguró que pronto retomara su ritmo de trabajo (Foto: captura de pantalla de Twitter @PaolaRojas).

Días antes de que la periodista confirmara su contagio, comenzaron a esparcirse rumores sobre que una de las cuatro presentadoras de Netas Divinas había dado positivo y que el programa tendría que detener las grabaciones por un periodo de tiempo.

El rumor comenzó a circular después de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie anunciara la primicia en sus redes sociales; no obstante, no mencionó el nombre de la persona contagiada...horas después Rojas comunicó a la opinión pública su estado de salud.

“Las grabaciones de Netas Divinas han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de COVID-19″, escribió.

Álex Kaffie es famosos por dar a conocer primicias del mundo del espectáculo en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla/Twitter).

Paola Rojas ha sido suplida del noticiario que encabeza por el periodista Carlos Hurtado, quien acompaña a la periodista al frente de la emisión regularmente y que es un rostro conocido para aquellos que siguen el programa.

Pese a que se encontraba aislada de su familia, la presentadora de noticias aprovecho sus redes sociales para compartir que extrañaba a sus dos hijos, a los cuales no había visto desde finales del mes de julio para evitar que se contagiaran por lo cual señaló que la enfermedad también es cruel.

“¡Tengo tantas ganas de volverlos a abrazar! Cruel el COVID, que te aleja de tus amores. Espero muy pronto estar mejor. Gracias por sus mensajes tan cariñosos y deseos de recuperación”, redactó en Instagram a la par de compartir una foto con sus gemelos.

Así fue la publicación donde explicó que extraña a sus hijos (Foto: Instagram/@paolarojas)

La periodista también superó las burlas tras su ruptura

En el mes de mayo, después de años de silencio, Paola Rojas reconoció que vivió una “humillación masiva” después de la filtración del video íntimo de su ex esposo, el comentarista y ex jugador de futbol, Luis Roberto Alves “Zague”.

“Ya, que se burlen de mí. Ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, ya me dañaron tanto, que ahorita qué, ya ahorita me da igual”, expresó la periodista en su programa Netas Divinas.

Fue en el año 2018 cuando se viralizó un video con contenido íntimo de Zague; durante meses se especuló que el video fue enviado a una conductora de televisión con la que mantenía una relación amoroso, aunque se encontraba casado.

“Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien (...) No era momento todavía de comunicarles ciertas cosas y como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y para que no me vieran mal, ni tantito, fue un esfuerzo agotador y, además, ¿qué creen?, fue un esfuerzo inútil”, comentó la noticiera en el programa de Univisión.

