Raquel Bigorra respondió a los insultos de Niurka

Raquel Bigorra ha tenido problemas con otros famosos por revelar detalles de sus relaciones (Fotos: Cuartoscuro)

En una entrevista realizada por De Primera Mano, Niurka fue cuestionada sobre su opinión acerca de Raquel Bigorra y la vedette se fue en contra de la conductora y aseguró que es una persona ingrata e incluso comentó que era una traicionera y hasta mentirosa. En su réplica, la conductora respondió a los insultos expresados por su compatriota.

En el mismo programa Bigorra fue entrevistada a través de una llamada telefónica y aseguró que ella no se siente agraviada. “Yo no me ofendo, es parte de su forma de pensar, a cada rato veo que dice cosas, no solo de mi”, después de que los conductores del programa le revelaron los adjetivos con los que describió Marcos a Raquel ella mantuvo su postura. “¿No me dijo rata inmunda? No me lo puedo tomar a pecho porque es Niurka, es parte de ella. Nos conocemos, nunca he tenido ningún problema con ella, pero me pasó cuando me embaracé hizo algunos cometarios”.

Niurka también tiene un pleito de hace muchos años con Laura Zapata (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

La conductora de Bailando por la Boda de Mis Sueños recordó uno de los motivos por los cuales, Niurka podría haberse enojado con ella. “Cuando me embaracé, hice algunos comentarios”. aunque también Lalo Carrillo mencionó que pudo ser por una crítica que le hizo la escritora a la bailarina. “En esa ocasión escribí en mi columna que ella estuvo en un programa y que efectivamente ella se había retirado de este, pero no conté los detalles. Prefiero guardarme la mitad de las cosas y nunca conté cómo fue que abandonó el programa, no mentí. Conté la anécdota de que ya no se presentó””.

Fuera de ese par de mal entendidos, Raquel no ha tenido otros problemas con Niurka y comentó que prefiere ignorarla. “Yo no hago caso de lo que dice, ni me engancho ni nada es parte de su forma de ser [...] A mi no me afecta, si dice que soy traicionera mentirosa está bien”.

Raquel Bigorra tuvo su propio programa llamado "El show de Raquel"(foto: Instagram/@rbigorra)

En la misma entrevista contó más detalles de su terrible experiencia durante un vuelo, pues a través de las historias de la conductora, se puede apreciar en los vídeos que los pasajeros están usando chaleco salvavidas y se escucha la advertencia del piloto, ya que el transporte tenía una falla mecánica mientras estaban volando; esta falla se presentó diez minutos antes de que aterrizaran.

Raquel compartió lo que sintió en ese momento “lloramos, rezamos y nos despedimos de nuestros familiares y bueno fue un poco traumático, nadie entró en shock y estuvimos atentos a lo que nos estuvieron indicando”.

Raquel Bigorra y Charlie de la Sonora Dinamita (foto: Instagram/@rbigorra)

También relató por qué se puso en contacto con su esposo. “Nos dijeron que sí podíamos impactar, nos imaginábamos lo peor; Charlie el de la Sonora Dinamita venía a lado mío y me dijo ´le voy a escribir a mi esposa para decirle en qué asiento estoy y que ropa traigo, porque si no encuentran los cuerpos pues por lo menos para que tenga señas de mi´, dije si es cierto que hasta aquí llegamos, hice lo propio y le escribí a mi esposo, no lo iba a recibir en ese momento pero si cuando aterrizáramos”, detalló la cantante.

Después del gran aterrizaje, Raquel se sintió una nueva persona. “Además de aplaudir al piloto, de la foto y del agradecimiento, llegamos al hotel y al show todos dijimos ´volvimos a nacer, la vida nos sacudió, nos dio una nueva oportunidad, así que vamos a darle candela. arrancamos la gira y fue muy especial después de lo que vivimos”.

SEGUIR LEYENDO: