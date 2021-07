La Academia: por qué Yuridia quedó destrozada tras participar en la emisión

La cantante de 35 años realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

La cantante Yuridia Gaxiola Flores, una de las más famosas ex integrantes de La Academia, decidió abrirse con sus seguidores durante una transmisión en vivo, ella organizó una dinámica donde sus fans pudieron hacerle preguntas y en la conversación se sinceró sobre lo ocurrido en la cuarta generación de este reality.

Yuridia reveló que su participación en el programa implicó la destrucción de su alma y de su inocencia, aunque la transmisión de Instagram ya no está disponible en su perfil, la ex académica mencionó esto con cierto sarcasmo y dijo que se trataba aparentemente de una broma.

Este comentario lo realizó luego de que un usuario preguntara si todo al interior de La Academia era una farsa y en realidad estaba acordado quién ganaría desde el inicio: “Te equivocas amigo, sí hubo algo bastante real y eso fue la destrucción de mi alma y de mi inocencia. Ah no, mentira, mentira, bromis”, mencionó la ganadora del segundo lugar en su generación.

Yuridia participó en este concurso de canto en el año 2005 (Foto: Azteca Uno / La Academia)

La persona que preguntó sobre los supuestos “arreglos” al interior de la producción asumió que La Academia era un montaje porque Yuridia dijo que aparentemente no quería ganar y tener que “fingir que le importaba” el concurso.

En 2005, el primer lugar de La Academia se lo llevó Erasmo Catarino, por lo que otro de sus seguidores cuestionó a Yuridia sobre qué implicaciones había tenido el que su compañero le arrebatara la victoria:

“¿Te digo algo? A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada. No quería ganar porque sino tenía que hacer panchos, imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No” fue la respuesta que brindó la cantante de temas como No la beses y Si quieres verme llorar.

Yuridia dijo que quedó afectada por los comentarios de Lolita Cortés (Foto: Azteca Uno / La Academia)

Una de las preguntas finales tuvo relación a las duras y mordaces críticas que lanzaba Lola Cortés, jueza de ese programa. Respecto a ello, alguien en su transmisión aseguró que tampoco eran comentarios reales o que tal vez era una actuación de su parte, a lo que Yuridia contestó:

“¿Eran falsas? Ah bueno, mañana que hable con mi terapeuta le voy a decir”; dando a entender que las palabras de la actriz de teatro tuvieron un peso muy importante en su vida y que Yuridia constantemente menciona esos hechos para tratarlos psicológicamente.

Si bien Lolita Cortés se caracteriza por lanzar comentarios altamente exigentes en cada programa al que es invitada, es una realidad que las discusiones más recordadas en La Academia de 2005 fueron en contra de Jolette, pues incluso pidió a los televidentes que dejaran de votar por ella.

Lolita Cortés pidió que ya nadie votara por Jolette (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Jolette fue una integrante de la casa con quien Yuridia también tuvo sus propios problemas. Esta no es la primera vez que Yuridia se dice molesta con algún programa de Azteca pues en 2019 acusó a los conductores de Ventaneando por hacerle bullying.

El problema surgió cuando una reportera de Ventaneando se acercó a la intérprete en el aeropuerto de Mérida para entrevistarla, pero ella se negó a hablar mientras avanzaba en medio de su equipo de producción y seguridad.

Horas más tarde, en una transmisión de Instagram, Yuridia se refirió al incidente y dijo que tiene fobia social, razón por la cual suele evitar el contacto con la gente y las entrevistas.

El momento en que la reportera fue jalada por personal de Yuridia

“Tengo una cosa que se llama fobia social, me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, socializar, salir a la calle y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas”, explicó Yuridia.

“Después viene el bullying. Es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar. Lo que me pasó hoy me destruyó como siempre me destruye, que digan cosas de mí, que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie”, añadió en su relato en donde por momentos parecía bastante conmovida e incluso a punto del llanto.

SEGUIR LEYENDO: