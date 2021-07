Niurka arremetió contra Laura Zapata por su participación en MasterChef Celebrity

Niurka se fue con todo contra Laura Zapata (Fotos: Instagram @niurka.official / @laurazapataoficia)

Laura Zapata participará en el reality de cocina MasterChef Celebrity, la actriz se unirá a la primera temporada en la que diversos famosos competirán para demostrar quién será el mejor cocinero. Ante este hecho, Niurka Marcos dio su opinión al respecto.

Durante una entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a su llegada de Mérida -lugar donde reside actualmente, un reportero le preguntó a la vedette si iba a apoyar a Laura en su incorporación en el concurso de comida, a lo que la actriz de 53 años respondió de forma despectiva.

“¡No, a la rata de cloaca no, ni en MasterChef, qué pereza. Va a envenenar la comida!”, expresó a los medios.

La actriz es reconocida por sus interpretaciones como villana en las telenovelas (Foto: Instagram/@laurazapataoficia)

Otro pleito protagonizado por Laura Zapata y Niurka fue cuando la villana en Rosa Salvaje perdió la Secretaría de la Asociación Nacional De Actores (ANDA) y la cubana mostró su alegría ante los reporteros pues aseguró que la actriz hubiera hecho un mal manejo si le hubieran dado el puesto. “Nadie quiere nos dirija una rata de cloaca”, comentó Marcos para el programa Un Nuevo Día. La vedette incluso ha demandando a Laura Zapata por una supuesta amenaza de muerte y por difamación.

Niurka siempre ha aprovechado cualquier acción o comentario de la actriz para insultarla, como la vez que la hermana de Thalía dio su opinión respecto a la nominación al Óscar de Yalitza Aparicio. “Bueno, pues que suerte ¿No? La suerte de las feas”.

Niurka defendió a Yalitzia Aparicio del ataque de LAura Zapata y de otros famosos que estaban en contra de su nominación. (Fotos: Instagram/@niurka.oficial/@yalitzaapariciomtz)

Ante las palabras de la artista de 64 años, Marcos fue cuestionada respecto al comentario de Zapata. “Está llamando la atención porque la señorita famosa nominada excita y ella no, ella era reparto y además olvidada”, respondió ante los medios. Además La Mujer Escándalo le dio un consejo a la protagonista de Roma: “Yalitza te quiero decir algo mi amor […] Quiero decirte que disfrutes, mientras más mal hablan de ti mamacita”, aseguró.

Un mes después de estos comentarios, Niurka volvió a atacar a Zapata, pues condenó el hecho de que Eva Mange haya vivido en las instalaciones de la casa de retiro y no con su propia familia. “Es un alma muy frágil, una personita de cristal, una pluma en el viento. Nunca debió haber estado en un asilo, siempre debieron estar con ella. Muy mal, muy incorrecto, si preguntan mi opinión, opino que son bien c*leras por tenerla encerrada ahí, teniendo tanto billete, p*nches viejas oj*tes, a la viejita ancianita, tan menudita”

Niurka participó en la obra de teatro "Aventurera" la cual era dirigida por Carmen Salinas (Foto: Instagram/@niurka.oficial/@thalia)

A pesar de que también se fue en contra de Thalía, la exesposa de Juan Osorio dijo que las decisiones que se tomaron no fueron las mejores. “Tuvo que llegar a este nivel la señora para que se la llevaran para el mundo de la abundancia, de la riqueza y de la comodidad. No ma*en, perdón, yo soy fan de Thalía, lo seguiré siendo, pero ahí sí la cag*ste”.

La vedette aconsejó a la cantante pop de que se llevara a vivir a su abuela con ella y que no la dejara al cuidado de Laura. “Mami, llévatela para tu casa, porque Laura te va a seguir sacando billete, mejor llévate a la abuelita para que la cuides. A lo mejor no puede viajar (Eva Mange) porque está muy débil, [...] Es que esa ancianita necesita una atención demasiado personalizada y más que una enfermera a lado, ella necesita amor, necesita abrazos, necesita susurros” y aseguró que Zapata no es capaz de hacerlo. “No es amorosa, así de darle amor, abrazos, susurros amorosos al oído...que los últimos días de la señora sean colmados de amor, Laura no sabe de eso. Thalía sí”.

