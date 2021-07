Alejandro Fernández reveló dónde pasó la cuarentena

El cantante contó que se unió más con su familia durante la pandemia (Foto: Instagram / @alexoficial)

Alejandro Fernández concedió una entrevista para el programa Venga la Alegría, en la cual habló sobre su familia, la cuarentena y los hábitos que adquirió durante el aislamiento durante el año pasado.

El Potrillo afirmó que de las cosas más buenas que le pasaron en la pandemia fue estar más tiempo con su familia, retomar el ejercicio y reducir su carga de trabajo, pues anteriormente tenía muy poco tiempo libre para dedicar a sus hobbies.

Así habló el cantante al respecto de su experiencia en la pandemia: “Teníamos mucha incertidumbre y no sabíamos que iba a pasar. Afortunadamente no fue tan grave como lo pensamos al principio. Al comienzo me dio muchísima ansiedad, luego me relajé y empecé a disfrutar muchísimo de la vida, de poder estar más tiempo con mi familia, con mis hijos y ahora con mi nieta. Sacamos cosas muy buenas”.

Con respecto a sus hijos, Alejandro afirmó que antes de la pandemia sentía que la distancia con ellos cada vez crecía más debido a que cada uno de ellos ya tiene sus ocupaciones y familias.

Alejandro está feliz por el nacimiento de su nueva nieta (Foto: Instagram / @alexoficial)

“Me he acercado más a mi familia, sobre todo a mis hijos. Sentí que cada uno ya había tomado sus rumbos, sus vidas y no nos habíamos dado cuenta de que a veces pasaban dos meses sin vernos”, afirmó el Potrillo en la entrevista realizada hace unos días.

“Cuando pasó lo del aislamiento me encerré con mi familia y era estar 24/7 con ellos, todo el día juntos. Justo me tocó pasarlo en la playa, recién me acababan de entregar mi casa de Puerto Vallarta y ahí fue donde nos refugiamos. Decían que desaparecí porque había hecho un búnker debajo de la tierra y me da risa”.

El cantante también habló sobre su papel como abuelo tras la llegada de su primera nieta Cayetana, la hija de Camila Fernández y Francisco Barba: “Está hermosa, se parece muchísimo a Camila, y Camila es muy parecida a mí, ¡es maravillosa!, me tiene extasiado. Simplemente es la mujer de mi vida”.

El cantante pasó el aislamiento en su casa de Puerto Vallarta (Foto: Instagram / @alexoficial)

De la misma manera, el Potrillo dijo estar feliz por la reciente unión en matrimonio de su hijo Alejandro, quien se casó a los 27 años. También recordó su propia boda, a la edad de 21 años.

Con respecto a la edad de los jóvenes esposos, dijo lo siguiente: “A los dos (Alejandro y Camila), siempre les doy mi consejo, mi punto de vista, pero si ellos ya lo tienen decidido pues nunca he sido un papá que se imponga, en algunas cosas sí, pero sus decisiones personales pues ya son muy de ellos”

Alejandro se muestra con una muy buena salud a sus 50 años de edad, afirma que el ejercicio ha sido clave para la preservación de su cuerpo.

Carlos Rivera, Sebastián Yatra y Alejandro Fernández posaron en la foto que se hizo viral en redes sociales Foto: Instagram @_carlosrivera

A pesar de la notable reducción de cabello que ha mostrado en sus últimas fotos, el ejercicio le ha sentado bien al cantante, pues recientemente una de sus fotos con Sebastián Yatra y Carlos Rivera dio mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que mostró la gran musculatura del cantante.

La fotografía de los tres cantantes fue celebrada por personalidades como Latin Lover, Omar Chaparro, Diego Boneta y Mauricio Barcelata, quienes le dieron like a la publicación que ya cuenta con más de 200 mil reacciones.

