Alejandro Fernández sorprendió con cambio de imagen

Alejandro Fernández cambió su imagen (Foto: Instagram / @alexoficial)

El pasado viernes 18 de junio, este cantante publicó algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que sorprendieron a más de uno de sus fans, pues en ellas, Alejandro Fernández se mostró con un peinado y tono de cabello nuevos.

“Un gran placer hermano haber compartido contigo en este trabajo que seguramente será todo un éxito @antoniojoseofficial @aureobaqueiro #talvez” escribió en la descripción de las fotografías, en las que se mostró junto a su colega musical como una manera de promocionar el próximo estreno de su colaboración.

En la imagen Alejandro Fernández aparece con las patillas peinadas en curva hacia arriba y una notable reducción de cabello, desde hace tiempo el intérprete de Me dediqué a perderte se ha mostrado con su cabello sin teñir sus canas, no obstante, es la primera vez que muestra este estilo donde además, se decoloró el cabello para que luciera parejo.

Así luce la nueva imagen de Alejandro Fernández (Foto: Instagram/@alexoficial)

Su cambio no pasó inadvertido por sus seguidores, por lo que recibió algunas críticas en la caja de comentarios de su publicación “No me gusto ahora ese corte jefe”, “Ese pelo mmm” y “Ay Potri ese look no me late” escribieron algunos internautas.

El día anterior al anuncio de su colaboración con Antonio José, este cantante ya había subido una fotografía, de igual manera, recibió diversas críticas por su nueva imagen.

Aunque también hubo quienes se enfocaron en el anuncio musical o dijeron que el peinado de Alejandro Fernández les gustó. “Buena fusión de voces @alexoficial y @antoniojoseofficial” así como “Ya quiero escucharlos!!!!! Cada día más guapo” fueron algunos de los comentarios positivos que se pueden leer en la publicación, la cuál alcanzó hasta el momento casi 60,000 “Me gusta” en esta red social.

Así era el anterior look del cantante (Foto: Instagram / @alexoficial)

Por otra parte, el pasado 24 de abril el cantante de mariachi llegó a 5 décadas de vida. Si bien no ha negado que tiene esta edad y ha permitido que las canas cubran su cabello y su barba de forma estilizada, hay otras partes de su cuerpo que bien podrían ser la envidia de cualquier joven veinteañero.

Y es que Alejandro, quien también es conocido como ‘El Potrillo’, encendió las redes sociales con una foto suya para conmemorar sus 50 años. En la imagen es posible ver al cantante de Qué voy a hacer con mi amor sólo portando prendas inferiores.

Con una pose imponente y una mirada retadora, el cantante mostró su abdomen bien definido y adornado por unos cuantos tatuajes. “Hoy, a mis 50 años, me siento mejor que nunca”, es parte de lo que se puede leer en el mensaje con el que acompañó esta fotografía en su cuenta de Instagram.

Con esta fotografía, el cantante presumió lo bien que mantiene su cuerpo (Foto: Instagram @alexoficial)

En su momento, la publicación reunió más de 100 mil reacciones en en la red social, también escribió: “Una de las claves de la vida, creo yo, es sentirse bien contigo mismo. Sea con tu trabajo, con tu alimentación o con algún pasatiempo, siempre debes de escucharte y de procurarte”.

No es la primera vez que ‘El Potrillo’ presume su excelente condición en plataformas de Internet. En algunas fotos posteadas en su cuenta de Instagram también es posible verlo en pleno entrenamiento físico donde luce sus brazos marcados.

Aun así, además de estas palabras de motivación para sus seguidores, aprovechó la imagen para mostrarse agradecido con lo que le ha dado la vida: “Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. (...) ¡'Ámonos, mi gente!”.

