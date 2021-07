La vez que José Eduardo Derbez pensó que había embarazado a su “amiga con derechos”

El actor no ha pensado en casarse con Paola, pues asegura que "van a tiempo" con su realación (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Actualmente José Eduardo Derbez tiene una relación con Paola Dalay, pero unos años antes de este noviazgo, el actor mantuvo una “relación” con una amiga con derechos y reveló para el programa Miembros Al Aire que años después de seguir con sus encuentros sexuales ella quedó embarazada, pero no de él.

El hijo de Eugenio Derbez detalló cómo se ponía de acuerdo con esa persona y que incluso él no pagaba nada cuando se veían. “Fue hace unos años que nos marcábamos, ella llegaba y teníamos nuestros queveres; ella me decía ´¿qué me pongo?´ Y yo le decía ´No pues esto y esto´ y llegaba así, aparte ella pagaba todo. Yo le decía ´te pago el taxi´ pero me contestaba ´no, yo lo pago, yo también estoy disfrutando”, confesó José Eduardo.

El actor terminó su relación con Bárbara Escalante en 2019 (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

El actor añadió que después de un tiempo, su amiga le pidió formalizar la relación o dejar de verse, pues ella ya se había interesado en otra persona. “Y de repente en un momento, después de tres años, ella me dice ´oye, pues qué onda, o vamos enserio o algo porque me está gustando alguien´ ahora sí que me dijo ´o te pones las pilas o no´”.

José Eduardo le dijo que no, pero antes de despedirse y dejar de frecuentarse para sus relaciones, tuvieron un último encuentro. “Tú puedes hacer lo que quieras, pero nada más avísame si tú estás con alguien más, pues adiós. Entonces le dije ´vamos a darnos nuestra despedidota, nuestra consentida’, estuvo buena y aparte tóxica, porque nos peleamos y lloramos”, reveló el actor.

El actor se tatuó una "P" en el tobillo por el nombre de su novia (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Después de que decidieron dejar de verse para tener relaciones, el hijo de Victoria Ruffo volvió a encontrarse con su amiga, pero con una hija y el actor pensó que esa niña era fruto de sus encuentros amorosos. “Se va y después de como un año y medio me la encontré con una bebé. Obviamente le dije ´oye no.. no... (es mía)´ y me dice ´no, yo me casé'. relató José.

El hermano de Vadhir Derbez estaba sorprendido de la rapidez con la que su amiga se embarazó. “Wey que cabr*n que estuvimos tú y yo tres años echado patrulla y te fuiste de aquí, de este hogar que te di [...] en buen rollo le dije ´te fuiste y te embarazaste´”, finalizó Eduardo asegurando que está feliz de que ella tuviera su familia.

José Eduardo tiene una excelente relación con sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Paul Stanley también compartió su experiencia con una amiga con derechos que incluso era mayor que él. “Nos hicimos amigos, la invité a mi hogar a tomar, esa vez no pasó nada, ya después cuando salía de su trabajo iba al hogar y teníamos relaciones y ya después se iba, fue un intercambio muy bonito, pero era más grande que yo y me decía ´oye, pero yo soy más grande´ y le decía ´pues estás hermosa´”.

El hijo menor de los Derbez ha compartido imágenes donde celebra el amor con su actual pareja, y lo ha demostrado en diversas publicaciones a través de su cuenta de Instagram. El pasado 11 de julio compartió una imagen junto a su pareja con la siguiente descripción: “El amor no se busca, el amor se encuentra. Y yo te encontré a ti”. La instantánea ya cuenta con más de 270 mil “me gusta”.

El actor mantuvo su relación en secreto durante un año. Actualmente comparten diversas fotos de su amor (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

En una entrevista para Eden Dorantes también compartió cómo ha ido su relación con la modelo. “Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír” y también destacó que su vida se encuentra estable. “Bien, estoy bien, contento, enamorado y feliz”.

SEGUIR LEYENDO: