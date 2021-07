“El amor se encuentra”: el emotivo mensaje de José Eduardo Derbez a su novia Paola Dalay

El hijo de Eugenio Derbez sin tapujos revela sus sentimientos en Twitter

José Eduardo Derbez ha destacado en redes sociales por sostener una relación sentimental con la modelo Paola Dalay. De manera súbita, los famosos, que mantuvieron oculto su romance por meses, iniciaron una cadena de sendos mensajes en la que corresponden afectos y en esta ocasión ocurrió algo inusual, pues todo subió de tono.

En su publicación más reciente de Instagram, el también hijo de Victoria Ruffo reveló que tan enamorado está de su actual pareja. “El amor no se busca, el amor se encuentra. Y yo te encontré a ti”, describe en su post más reciente que al tiempo tiene la reacción de más de 238 mil personas.

Por otra parte ya ha dado detalles de su romance con la modelo. En una entrevista reciente expresó que es un romance que camina bien por el momento, a diferencia de su antiguo noviazgo.

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita. Me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír”, dijo a Eden Dorantes.

Durante un año, los famosos ocultaron su romance Foto: Instagram/@fernandamercadophotography

Incluso resaltó que en este momento de su vida se encuentra estable. “Bien, estoy bien, contento, enamorado y feliz”, respondió amablemente en protagonista de Renta congelada.

Desde que se supo su relación, los medios no han dejado de cuestionar al actor de 29 años sobre sus planes a futuro con la influencer. Incluso, en una emisión de Miembros al aire, programa al que se integró como conductor, salió el tema de contraer matrimonio.

Con Sugey Ábrego de invitada especial, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo respondió que hasta este momento no está en sus planes casarse, pues está enfocado en su vida profesional, además de que considera que la relación va bien porque surgió con ritmo. “No ¿Por qué?, no, vamos bien, vamos a tiempo”, respondió.

Paul Stanley, por otro lado, le preguntó si en algún momento de su vida pensaba ser padre, a lo que el actor contestó que para esos temas en general sentía mucha presión social.

De su antiguo noviazgo, sin embargo, hubo tragos amargos. Tras cinco años de relación, José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante hicieron pública su ruptura en agosto de 2019. Poco más de un año después, el hijo menor de Eugenio Derbez inició una nueva etapa amorosa en su vida al entablar un noviazgo con Dalay, quien tuvo roces con la expareja del artista en más de una ocasión.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan un poco más de un año de relación. (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)

Uno de los roces más polémicos ocurrió en un vídeo que Bárbara subió en su cuenta de Instagram, por el cual varios usuarios de la red social afirmaron que se trataba de una indirecta contra la pareja actual de José Eduardo: “Ni la tanga se me mete tanto como tú a mi perfil, pinch* traumada”.

Después de este reel, Bárbara Escalante subió una serie de historias en donde aclaró que no se trató de ninguna indirecta: “Oigan, me da risa porque en mi último reel que subí, la gente como de ‘ya sé a quién se lo mandaste’ o ‘es para esa persona’”.

“A ver, yo no etiqueté a nadie, yo no taggeé a nadie, si a ustedes les quedó el saco, si a ustedes les quedó el chaleco, es tu problema, no mío”, agregó. Ante estas publicaciones, Paola Dalay decidió no quedarse callada y respondió por medio de preguntas en Instagram.

“¿Por qué te tiene tanta envidia Bárbara? Es que no te supera”, cuestionó uno de los seguidores de Paola, a lo que ella aseguró: “Eso es más que obvio!”. Otro seguidor dijo “Tú estás más bonita que BE (Bárbara Escalante) la neta, y ella lo expresa con su envidia”, expresó en redes sociales

SEGUIR LEYENDO: