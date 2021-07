Chiquis “ha recibido muchísimo” pese a no estar en testamento de Jenni: Juan Rivera

Juan Rivera habló sobre los problemas en su familia (IG: juanriveramusic)

En una entrevista para el programa Hoy, Juan Rivera habló sobre las diferencias que han afectado a su familia durante los últimos meses, pues los hijos de Jenni Rivera se encuentran en una riña con sus tíos por el manejo de la empresa heredada por la difunta cantante a su familia.

Chiquis Rivera fue excluida del testamento de su madre por las sospechas de una presunta infidelidad por parte de Esteban Loaiza, su esposo en aquel entonces, con su propia hija. A pesar de esto, Juan Rivera aseguró que se le ha incluído en la repartición de la herencia.

“Se le ha dado el lugar y se ha reconocido a Chiquis, aunque ella estuviese fuera del testamento, ha recibido muchísimo de la empresa de su mamá porque tiene todo el derecho”, dijo Juan Rivera con respecto a su sobrina.

El cantante dice estar tranquilo tras las acusaciones en su contra (IG: juanriveramusic)

En semanas pasadas, se dio a conocer la petición de Johnny Lopez hacia su tía Rosie Rivera para esclarecer las finanzas de la empresa que creó su madre, Jenni Rivera Enterprises, la cual maneja la fortuna que dejó la cantante tras su muerte.

La solicitud fue recibida por Rosie Rivera, hermana de la fallecida artista y cabeza de la empresa, como una acusación de corrupción y mal manejo de la compañía, por lo que anunció su renuncia como directora de la misma.

Rumores aseguraron que detrás de la solicitud de Johnny estaba Chiquis, quien desconfía de de la capacidad de su tía como administradora. Ante lo cual Juan dijo lo siguiente: “Creo que mi sobrina está muy dolida por lo que pasó con Jenni antes de que se fuera. Me imagino que cargará con ese dolor el resto de su vida, de no haberse podido despedir de su mamá, que estaban peleadas y que está fuera del testamento”, dijo Juan con respecto a los motivos de sus diferencias.

“No importa qué haga tía Rosie, tío Juan o sus hermanos, es un sentimiento que nunca se borra. Creo que ese dolor se ha convertido en coraje y ese coraje con su mamá se traspasó a mi hermanita Rosie; no creo que sea algo personal con ella”, continuó Juan.

Juan dice que Chiquis le guarda rencor a su tía (Foto: chiquis / Instagram)

Con respecto a las acusaciones por parte de los hijos de “La Diva de la banda”, Juan aseguró que no tiene nada que temer en cuanto al manejo del dinero de la empresa.

“A Rosie y a Juan le van a hacer un favor enorme, no se imaginan la tranquilidad que nos van a dar, porque aunque la gente de afuera critica y afirman que nos robamos dinero, los números les van a callar la boca. Rosie y Juan no son culpables”, dijo Juan sobre el conflicto.

Según fuentes no oficiales, la empresa propiedad de la familia Rivera tiene un valor de 25 millones de dólares, lo cual incluye los programas de televisión sobre la cantante, líneas de ropa, fragancias y cosméticos.

Después de la muerte de la cantante, las ventas de sus discos subieron dramáticamente, pues en un solo año se contabilizaron casi un millón de ejemplares vendidos.

Chiquis compró recientemente una mansión valuada en un millón de dólares EFE/Saalik Khan/Archivo

La cadena de televisión estadounidense Univisión lanzó una serie que contó la vida de Jenni, la cual generó más de 7 millones de dólares en ganancias. Después la familia recibió una compensación por 10 millones de dólares tras una demanda en la que afirmaron que la serie difamó a la cantante.

Tras la muerte de su hermana, Rosie Rivera quedó como albacea de la empresa, sobre el tema ha declarado lo siguiente: “Fui aventada de la noche a la mañana a lo público y ya no soy libre, porque ya no puedo ser yo, porque tengo todos los ojos sobre mí, me preguntan que ‘¿cómo está manejando el dinero?’, ‘¿cómo está manejando los negocios?’. ‘¿cómo están los niños?’. Y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera”.

SEGUIR LEYENDO: