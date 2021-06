Qué consejo dio Doña Rosa a Lupillo Rivera sobre su relación con Belinda y polémico tatuaje

(Foto: Twitter)

Rosa Saaverda, madre de los hermanos Rivera, opinó sobre el tatuaje que se hizo su hijo Guadalupe, mejor conocido como Lupillo Rivera, para cubir la tinta que se hizo en honor a su expareja, la cantante Belinda. Además, recordó algunos detalles de su relación.

Durante una entrevista retomada por el blog especializado en espectáculos Chicapicosa, Rosa reveló algunos consejos que le dio a su hijo sobre la cantante cuando ambos estaban en una relación y aseguró que le advirtió tener cuidado con la cantante, pues ella es una mujer “a la que le gusta el dinero”.

“Sí andaban. Nada más que la gente no lo creía, los medios no lo creían. ¿Cómo iban a creer que Lupillo iba a andar con ella? Yo le dije algo, yo le dije: ‘Mira, a esa mujer le gusta el dinero’. ‘Pues ni modo, yo no tengo’ (me contestó). Bueno, entonces, sí anduvieron. Tuvieron sus tiempos y, ¿cómo dicen? Lo bailado ya nadie se los quita”, expresó la mujer originaria de Hermosillo, México.

La madre de Jenni Rivera también opinó sobre si su hijo estaba enamorado de la cantante de Luz sin gravedad y confesó que en realidad Lupillo nunca le habló sobre un enamoramiento. En contraste, admitió que el cantante es el más mujeriego de sus hijos.

“Si se enamoró, quién sabe, porque le digo que tiene corazón de hotel. Pero, así es mi hijo, le sobran las mujeres y quién sabe qué le vamos a hacer (...) Yo creo que Lupillo es el más mujeriego de todos. A la mejor los otros también, pero son más calladitos”, opinó.

Sobre el polémico tatuaje de su hijo, Rosa opinó que quizá sea algo temporal y que probablemente buscará intervenir la pieza con otro diseño, pues no es la primera vez que Lupillo tiene que cubrirse un trabajo con tinta.

“Qué bueno que se lo quitó”, convino sobre el tatuaje. “¿Para qué lo quiere? Yo no sé, mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes y ya después los borra y le pone una flor o se pone algo”, recordó Rosa, quien además sugirió algunos nuevos diseños para cubir el “brochazo” que ahora adorna la piel del artista y que se viralizó en redes sociales.

“Lo felicito porque se lo quitó, ¿para qué? Yo como mujer, digamos, si mi novio o mi esposo va a traer un tatuaje de una persona que fue su novia o que fue algo en su vida, no lo soportaría. Mejor quítatelo”, concluyó sobre el tema.

Respecto a Giselle Soto, la actual pareja de Lupillo y con quien el cantante contrajo matrimonio recientemente, la madre de la “Diva de la banda” se expresó de manera positiva y seguró que, hasta el momento, no ha tenido nungún problema con ella.

“Me llevo muy bien con la muchcacha, es muy tratable (...) Es buena muchacha. Hasta ahorita yo no he tenido ningún problema con ella”, concluyó.

Durante una conferencia de prensa que se llevó a acabo el viernes último, Lupillo confesó que contrajo matrimonio con Giselle. Esta noticia soprendió a distintos medios cuando corrigió que la joven mujer no era su “novia”, sino su “esposa” y aseguró que ya llevan tiempo casados.

Incluso, según reveló hace unas semanas el periodista Álex Kafiie en Sale el Sol, la razón por la que Lupillo se cubrió el tatuaje de Belinda en el brazo fue para poder contraer matrimonio con Giselle, pues así se lo prometió.

