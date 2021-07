Lupillo Rivera cedió derechos de 30 de sus canciones a Juan Rivera y doña Rosa Rivera

Fotos: Instagram @lupilloriveraofficial / @senora_rosa / @juanriveramusic

En medio de la polémica de la familia Rivera, Lupillo Rivera y Juan Rivera han tenido problemas entre ellos por sus declaraciones y por los derechos de sus letras, pero al parecer, el compositor dejó los problemas a un lado con su hermano y decidió darle un regalo a él y a su madre doña Rosa Rivera, pues les cedió 30 canciones de su propiedad.

De acuerdo con la revista TvyNovelas el oficio de cesión de los derechos se realizó el seis de abril de este año, dándole la autorización a Juan para que pueda realizar cualquier proyecto con el propósito que quiera.

Lupillo Rivera reapareció después de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su compromiso (foto: YouTube)

En el documento que se realizó en Estados Unidos, se puede leer: “Yo, Guadalupe Rivera, alias Lupillo Rivera, cedo todos los derechos de Studio Master Recordings a Juan Rivera y Rosa Rivera, como un regalo de mi hacia ellos. Tienen derecho a la propiedad total y pueden publicar las grabaciones de estudio que ambos consideren convenientes en todo el mundo, sin limitaciones en ningún formato, incluido el digital. Con este documento les otorgo todos los derechos a las regalías, excepto como autor o compositor de todas las grabaciones”.

En el escrito existen ciertas condiciones, pues a pesar de que se incluyen videos oficiales, videos detrás de escenas y videos con letras, los familiares deberán tener la autorización por escrito de Lupillo para las grabaciones en vivo, entrevistas en vivo o detrás de escena de actuaciones en vivo.

Los hermanos Rivera también enfrentan problemas con su familia por el manejo del emporio el emporio Jenni Rivera Enterprises (Foto: Instagram @juanriveramusic / @lupilloriveraofficial)

También se puntualizó que cualquier material deberá tener previa autorización, igual por escrito, del compositor. “Absolutamente nada se puede publicar a menos que Guadalupe autorice por escrito el lanzamiento de cualquier manera, incluidos videos de YouTube, videos de redes sociales o cualquier tipo de serie o biografía”.

Las 30 canciones que ahora le pertenecen a Juan y doña Rosa, se especifican los géneros a los que se están cediendo las canciones entre estos destacan mariachi, banda y norteña, así como las versiones a las que debe apegarse, ya sea en estudio, a guitarra o acústica. También se encuentran los derechos de temas que aún no han sido publicados.

Lupillo Rivera ha protagonizado diversos memes y burlas por la forma en la que ocultó su tatuaje del rostro de Belinda (Foto:Instagram/@lupilloriveraofficial)

Con la decisión de Lupillo, podrían terminar los pleitos por los derechos, pues siempre le generó problemas con su hermano Juan. La polémica comenzó en el año 2001 cuando el intérprete de Saliste Liviana registró la canción Sufriendo a Solas como propia, pero en realidad la compuso Juan Rivera. Desde este problema, se han mantenido las discusiones y tensiones entre la familia.

En el mes de junio de este año, Juan Rivera reveló la razón por la que se distanció del Toro del Corrido y dejó de representarlo. En su transmisión realizada por Instagram, el intérprete de El tranquilito aseguró que siempre ha aguantado los abusos y ofensas que le ha hecho su hermano, pues este incluso lo ha llamado “basura” “oveja negra “no sirve para nada” y “m*erda”.

Juan Rivera enciende la mecha del conflicto con Lupillo Rivera

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome... y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso.... me dijo un montón de cosas y me quedé callado”, reveló.

El también actor mencionó que el abogado de su hermano lo buscó para conciliar, pero en ese momento, no le interesaba hacerlo. “Si tiene algo que decir, podemos hacerlo donde él quiera, podemos hablar. Pero carnal ya no voy a permitir que me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida y lo he soportado y él sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia”, detalló en su video.

SEGUIR LEYENDO: