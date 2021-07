“Deseo darte felicidad y alegría”: así recordó Juan a su hermana Jenni Rivera en su cumpleaños

Juan se disculpó con Jenni en su felicitación, pero le agradeció los buenos momentos (Fotos: Instagram @juanriveramusic // Cuartoscuro)

Este viernes sería el cumpleaños de Jenni Rivera y su hermano Juan la recordó con un largo mensaje en sus redes sociales, en el cual se disculpa por lo que ha ocurrido desde su muerte, pero también le agradece por las enseñanzas que le dejó.

Jenni Rivera cumpliría este viernes 52 años, pero falleció hace nueve años en un trágico accidente aéreo, dejando un gran legado en manos de su familia, la cual actualmente enfrenta diferentes polémicas que siempre circulan entorno a su muerte, pero la siguen recordando con amor.

Aunque el mensaje es largo y va dirigido para la “Diva de la Banda”, Juan no dudó en dedicar gran parte de su discurso a hacerle saber a sus seguidores que su familia se encuentra en una situación delicada debido a la herencia que le dejó la cantante a sus hijos y la cual es administrada por Rosie Rivera, quien ya anunció su renuncia a ser albacea.

Juan envió un largo mensaje a su hermana, quien cumpliría hoy 52 años (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

“No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la tierra, entre Familia, Amigos y Vida. Estás con Dios, ¿por qué querrías seguir viendo cosas que te duelen? [...] De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya lastimado, todo lo que puedo decir es que lo siento”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En la publicación también compartió una foto junto a Jenni, en donde ambos lucen sonrientes, aunque en el texto él explica lo triste que se siente por no tenerla junto a él, evitando que se enoje y que se comporte de forma impulsiva en contra de otros.

Y es que recientemente Juan protagonizó una pelea con sus sobrinos a través de redes sociales y medios, donde él defiende que la investigación interna que se está llevando a cabo en la empresa que dejó la cantante, Jenni Rivera Enterprises, no se está realizando porque los hijos de la “Diva de la Banda” así lo pidieron, sino porque es algo común en cualquier compañía.

Johnny López reveló su versión de la historia en una entrevista en "El gordo y la flaca" (Foto: instagram @juanangeloficial)

Ante esta versión, Johnny López, el menor de los hijos de la cantante, aseguró que no fue así, pues él junto a sus hermanos pidieron que se hiciera la auditoría debido a que su tía Rosie no les ha entregado un informe anual sobre la contabilidad de JRE que supuestamente Jenni habría pedido en su testamento, algo que no han recibido en todos estos años.

“Sé que he lastimado a los tuyos. Apesta decirlo, pero lo sé, lo siento, Chay. Prometí que lo intentaría para bien. Para ser mejor y crecer. Intenté con todo el amor ser el hombre que siempre me dijiste que podía ser”, continuó Juan.

A pesar de que en los comentarios algunas persona lo tacharon de estar utilizando un día especial para mandar indirectas a sus familiares, también hubo internautas que le hicieron hacer saber que tiene el apoyo de sus seguidores y confían en que está siendo lo mejor como hermano de una de las cantantes más reconocidas de la música mexicana.

La herencia de Jenni Rivera será administrada por su hija Jacqie, la cual ya está siendo preparada por su tía Rosie (Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro)

El cantante finalmente terminó su discurso con un amoroso agradecimiento y felicitación a la intérprete de Mariposa de barrio: “Hoy en tu cumpleaños, deseo poder darte felicidad y alegría, pero no puedo, lo siento. Hoy te he fallado una vez más. Todo lo que puedo decir es gracias y créeme, lo estoy intentando. Me sentiría como un hipócrita diciendo: Feliz cumpleaños, así que solo diré”.

