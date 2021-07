Hijos y nieto del “Loco” Valdés reavivaron la disputa familiar por la serie biográfica del comediante

Los Valdés volvieron a retomar la disputa mediática que comenzó meses antes de que el comediante falleciera (Foto: Instagram/@marcosvaldesoficial/Cuartoscuro/Twitter/@Montserrat_Avil)

La pelea entre los Valdés por los derechos de imagen de Manuel El Loco Valdés comenzaron hace un año cuando Iván, el nieto del comediante, expuso que está produciendo la bioserie sobre su abuelo porque cuenta con el respaldo legal. Hoy nuevamente resurgió el conflicto debido a que Iván aseguró que él “no tiene cola que le pisen”, respondiendo a su tío Marcos y Manuel.

En entrevista con Ventaneando Iván Valdés decidió contestar a las acusaciones de sus tíos, los cuales dudan que el legado del Loco Valdés haya quedado en manos de un nieto cuando tenía 12 hijos. Iván retomó el tema porque, dijo, quiere dejar en claro que lo que hace es por voluntad del cómico, no iniciativa propia.

Marcos Valdés nuevamente cuestionó el respaldo legal que tiene su sobrino Iván (Foto: Captura de pantalla)

Y es que el mismo Marcos, en entrevista con el programa, defendió su postura sobre los derechos de su fallecido padre, además de poner en duda el proyecto de su sobrino, pues dijo: “Yo lo que diría es que realmente ha pasado un año, no creo que ahorita se vaya a hacer algo de Don Manuel El Loco Valdés, no creo, pero de que yo iría a tribunales o si alguien hace la serie del Loco Valdés, bueno, si realmente tiene los derechos de mi papá, y mi papá es una marca, no me voy a poner a alegar nada de herencias o regalías, yo no quiero nada, que quede muy claro”.

Cuando Iván fue invitado a dar su respuesta, calificó al pleito como una “pesadilla” y nuevamente explicó cómo su abuelo le dejó la tarea de llevar a cabo la serie biográfica. “Yo nada más la estoy llevando a cabo porque de verdad es algo que me encomendó mi abuelo, eso me lo dejó firmado”, dijo.

Agregó que “lo que normalmente lo que causa esto es envidias”, pues aseguró que sus tíos piensan que a partir de la serie él obtendrá muchas ganancias, algo en lo que no estaría muy interesado.

Iván aseguró que la razón por la que grabó a su abuelo mientras firmaba los documentos en los que lo dejaba a cargo de su bioserie fue porque ya se esperaba esta reacción de sus tíos (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Iván ya se esperaba que esto sucediera, pues desde antes de la muerte de su abuelo sus tíos ya buscaban desmentir siempre sus declaraciones, debido a ello grabó al Loco Valdés mientras firmaba los documentos en donde le dejaba los derechos de imagen, expuso.

Sostiene que el actor se encontraba en pleno uso de sus facultades y esto se podría confirmar con los médicos, enfermeras y familiares que lo acompañaban en ese momento, agregó que “sería una estupidez arrancar un proyecto de este tamaño teniendo cola que te pisen en cualquier caso”.

Sobre las personas que van a estar dentro de la serie, Iván dijo que ha hablado con Verónica Castro y ella está encantada con la idea, por lo que es posible que la actriz aparezca en pantalla nuevamente gracias a este proyecto.

La serie biográfica de Manuel "El Loco" Valdés no ha podido llevarse a cabo, pero Iván aseguró que sigue arreglando su producción (Foto: Twitter/@aeroplanosmx)

Poco antes del fallecimiento del Loco Valdés en agosto del año pasado, la relación entre los hijos del actor y su nieto comenzó a caer, presentando fuertes roces frente a medios. Tanto Marcos como Manuel acusaron a Iván de no permitirles ver a su padre, pues él fungía como su principal cuidador, y lo tacharon de ser un “parásito”.

Desde entonces, entre Iván y sus tíos ha existido una gran disputa, la cual empeoró cuando se enteraron que él es el encargado de sacar adelante la serie biográfica del comediante, la cual en vida ya había comenzado a preparar registrando su voz y recopilando algunos momentos que quería fueran recordados por el público.

Principalmente Marcos defendió que su padre no firmó los documentos en pleno uso de sus facultades, pues ve inverosímil que el actor haya puesto antes a su nieto que a sus propios hijos.

