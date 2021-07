“No pude más”: cómo reaccionó Arcelia Ramírez a la ovación de ocho minutos que recibió en Cannes

La actriz participó en el largometraje "Guten Tag, Ramón"(Foto: Reuters/Johanna Geron)

Arcelia Ramírez protagonizó la película La civil dirigida por la rumana Teodora Mihai, la cinta ha sido alabada previo a su estreno comercial y durante su proyección en el Festival de Cannes, la primera actriz recibió una ovación de más de ocho minutos y en una entrevista con el periodista Javier Poza reveló su sentir en ese momento.

La artista mexicana confesó que después de que se presentó la cinta en la Sala Debussy, estuvo al borde del llanto con los aplausos de los asistentes. “Fue algo totalmente inesperado. Fue la emoción de haber descubierto la película por primera vez y no poca cosa haberlo hecho en el Teatro Debussy [...] Estaba muy emocionada, me tuve que contener, cuando aparecieron los créditos estaba a punto de llorar por la emoción de haber visto la película, pero me contuve [...] Después empezaron los aplausos. Ya no pude más, empecé a emocionarme mucho”, detalló.

Arcelia también destacó el acercamiento que hubo entre su personaje Cielo y el público. “Habla de una herida muy profunda y es un tema muy terrible, nos dio mucho gusto que el público empatizara con Cielo, que esa ovación fuera para todas las mujeres que en este momento están viviendo una situación semejante”.

También agradeció que sus hijas pudieran acompañarla en este momento. “Además mis hijas estaban ahí en la primera fila, ese fue también el gran regalo, que pude compartir estos momentos inolvidables con ellas”.

Ramírez confesó que la cinta tuvo un gran aporte creativo. “Desde que leí el guion me di cuenta de que era un proyecto poderoso, muy sólido a través de los coproductores [...] había mucho apoyo artístico”.

La ganadora del premio TvyNovelas en 2020 como mejor primera actriz, destacó las cualidades de la directora rumana. “Tuve el privilegio de trabajar con una directora absolutamente talentosa, sensible, humana [...] Fui dirigida con muchísima meticulosidad, con muchísimos detalles; conocía perfectamente su historia, invirtió seis años de investigación y entrevistó muchísimas mujeres”.

La actriz comentó que aún no hay una fecha prevista para su estreno en México, pero espera que se proyecte en algún festival de cine importante del país.

Arcelia Ramírez Coria, nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1966. Desde joven se interesó por la actuación. Su preparación y talento la llevaron a participar en televisión, cine y teatro.

En sus más de 35 años de carrera, que comenzaron en 1985 con la película “El centro del laberinto”, ha sido nominada en diversas ocasiones, como los Ariel, en el Festival de la Habana, en la Muestra de Cine Latinoamericano de Lérida, entre otros.

A pesar de su gran número de participaciones tanto en cine, televisión y teatro, Arcelia sólo ha obtenido dos premios TvyNovelas; el primero, como mejor actriz debutante, que obtuvo en el año 1993, por la telenovela De frente al Sol y su segundo reconocimiento fue por Mejor primera actriz, en el 2020, por su participación en Vencer el miedo.

La producción de Teodora Mihai relata la historia de una adolescente, interpretada por Denisse Azpilcueta, que es secuestrada por el Cártel del Norte en México. Ante esta situación, su madre Cielo (Arcelia Ramírez) inicia su propia investigación para esclarecer la desaparición de su hija.

El filme fue grabado en Durango, y está basado en la historia real de Miriam Rodríguez Martínez, una mujer que fue asesinada a tiros afuera de su casa después de que investigó, persiguió, encontró y amenazó a los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en 2014, cuando tenía 16 años de edad.

