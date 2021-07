“No te quiere”: Gustavo Adolfo Infante lanzó una despiadada crítica a Juan Osorio y su novia

Gustavo Adolfo Infante soltó polémicas opiniones sobre el noviazgo de Juan Osorio (Fotos: Instagram @gainfante / @soyevadaniela)

Juan Osorio ha sido blanco de duras críticas en las últimas semanas luego de que se hiciera pública su relación con Eva Daniela, una actriz que fue parte de su más reciente producción, ¿Qué le pasa a mi familia? La mayor queja tendría que ver con la diferencia de 37 años que hay entre ambos.

A pesar de que Eva Daniela reveló que su amor es sincero, no ha impedido la lluvia de comentarios caiga sobre ambos. Ahora el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante soltó fuertes declaraciones sobre la relación del productor y actriz.

En su programa De Primera Mano, luego de presentar una entrevista hecha a Niurka donde comentó el noviazgo de su ex esposo, el presentador no temió a emitir su opinión sobre la misma. “Juan, ¿tú por qué crees que anda contigo?”, cuestionó Gustavo Adolfo Infante.

Infante consideró que Eva Daniela sólo está por interés con Juan Osorio (Foto: Instagram / @soyevadaniela)

Después puso en tela de juicio los motivos que tuvo Eva Daniela para tener una relación con uno de los productores más populares de Televisa. Remarcó que Osorio era un hombre de 64 años, mientras su novia era una joven de 26 y le preguntó a todos qué motivos podría tener la intérprete para estar con él y no con alguien de su edad.

En opinión de Infante, ese noviazgo era “por interés nada más”. Refirió a su puesto como productor en una de las televisoras más grandes del país y aseguró que ella no se habría fijado en él si tuviera cualquier otro oficio. “¿Tú crees que la chava iba a andar contigo? ¿En serio crees que está enamorada de ti?”, expresó.

Por otra parte, Infante está seguro de que el interés está relacionado con su dinero. Ya que Osorio era alguien rico, podía darse el lujo de salir con una persona tan joven como Eva Daniela; sin embargo, fue directo con el ex esposo de Niurka: “No nos engañemos, Juan. No te quiere”.

El periodista también está seguro de que ahora la joven actriz aparecerá en proyectos de Televisa con ayuda de Juan Osorio (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

Sus compañeros de programa, notoriamente impresionados por sus palabras, trataron de defender la relación entre el productor y la actriz. De igual modo, lo hicieron para que el presentador líder de De Primera Mano tuviera cuidado con sus declaraciones, pero él no pareció asustarse: “Me va a hablar Osorio y me va a insultar al rato”, bromeó.

Después dio una de las opiniones más polémicas en todo el segmento. Recordó al público que Eva Daniela es actriz y que le costaba trabajo creer que haya amor verdadero entre ambos. “Si ella fuera financiera, arquitecta, deportista y que no tuviera que pedirle un favorcito para subir en la carrera a Juan Osorio, lo entendería”, dijo.

Por último, Gustavo Adolfo Infante pronosticó que Eva Daniela ahora aparecerá en todas las telenovelas de este afamado productor. En su defecto, el conductor consideró que Osorio le pedirá ayuda a sus demás compañeros en Televisa para darle proyectos a la joven actriz.

A pesar de que se divorciaron, Niurka y Juan Osorio parecen llevar una relación amena por el hijo que tienen en común (Foto: Archivo)

Niurka dio su opinión sobre el noviazgo de Juan Osorio y Eva Daniela

La excéntrica vedette habló de la actual relación de su ex esposo. En entrevista para varios medios, la llamada “Mujer escándalo” pidió que dejaran en paz a Osorio y a su novia. “Ni que fuera la primera vez que un señor de 60 años se co** a una mujer de 28 o 29. En mis tiempos Juan me llevaba 11 años, yo tenía 27 y él 38″, declaró.

Niurka y Juan Osorio tuvieron una relación que comenzó a finales de los noventa y terminó a principios de los dos mil, la cual dio mucho de qué hablar y dejó como fruto a su hijo Emilio Osorio, quien hoy tiene 18 años y ya ha iniciado su carrera como actor en melodramas.

