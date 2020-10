12 hijos y el proyecto de una bioserie: la memoria de “El loco” Valdés bajo disputa

En 2005, el actor presentó en el teatro Aldama la obra "Ensalada de rucos", al lado de Alejandro Suárez (Foto: Cuartoscuro)

Tras la muerte de Manuel “El loco” Valdés, el público se conmocionó al decirle adiós a una de las figuras más representativas de la comedia mexicana que se mantuvo presente a través de las décadas. Luego de un largo periodo de sufrir los embates de su enfermedad, el emblemático humorista perdió la vida el 28 de agosto pasado a los 89 años de edad a causa de cáncer de piel, dejando el legado de múltiples trabajos en televisión, teatro y cine.

Uno de los últimos proyectos en los que el actor estuvo involucrado fue en la preparación de su bioserie, pues ya había comenzado a recopilar anécdotas de su vida que habrían de servir como el argumento principal del trabajo que contará su vida personal y profesional.

De la mando de su nieto y cuidador en vida, Iván Valdés, “El loco” ya estaba trabajando en los guiones e incluso dejó preparado material en video, donde de viva voz narra pasajes de su vida. Lamentablemente este proyecto que tanta ilusión le hacía al fallecido histrión no pudo verlo terminado y hoy, a casi dos meses de su fallecimiento, es causa de controversia familiar.

Marcos Valdés conoció a su padre a la edad de 14 años; a partir de entonces tuvo una muy buena relación con él (Foto: Archivo)

Marcos Valdés, hijo de “El loco”, ha asegurado ante los medios de comunicación que se encuentra listo en caso de ser requerido para la realización de dicha serie biográfica, aunque es consciente de que la decisión de incorporarse no depende de él. Su deseo sería rendirle un homenaje a su padre, aspecto con el que ya está familiarizado, pues ya lo interpretó en la serie de José José.

“Tengo pero estudiadísimo a mi papá, pero no se trata si te ofrecen o no te ofrecen (participar) o no, sino del amor a esta serie, al amor a lo que tú le brindes al público. Le deseo mucha suerte a quien lo vaya a hacer, pero que lo hagan muy dignamente. Si a mí me invitaran, bueno, me daría mucho gusto porque amo a mi papá. Sin embargo, prefiero como en las herencias, mantener las distancias”, dijo el intérprete a las cámaras del programa Sale el sol.

Quien tiene los derechos de dicha serie es Iván Valdés, que ya ha revelado que posee muchas horas de testimonio en video del fallecido artista a fin de brindarle al público una versión apegada a la realidad contada de primera mano por “El loco”.

Marcos Valdés ya no quiere más conflictos en la familia de su padre (Foto: Instagram @ medmundovaldes)

Al igual que Cristian Castro, Marcos conoció a su padre después de la niñez: fue hasta los 14 años cuando se acercaron, pero ello no le impidió desarrollar una buena amistad con él y sus hermanos, sin embargo, reconoce que ha tenido roces con su sobrino Iván, nieto y cuidador de “El loco”.

Y es que cuando aún vivía el actor, Iván Valdés dio a conocer que a su abuelo le había vuelto a aparecer un tumor en la cabeza, cosa que Marcos desmintió argumentando que “sólo había que creerle a las enfermeras y a los médicos”. Poco después Iván declaró que “El loco” no estaba de acuerdo con que Marcos hablara ante los medios, pero no le ayudara a su papá.

“Jamás me peleé con él, yo lo recibí dos veces en Estados Unidos cuando contraté a mi papá y él iba como su asistente, y lo traté como rey, yo creí que mi relación era muy buena”, declaró Marcos a Ventaneando.

“Yo preguntaría a qué se dedica él, sería muy interesante saberlo”, dijo Marcos según una declaración retomada por El Universal.

Iván Valdés (d) reveló que a su abuelo no le gustaba que Marcos Valdés "se colgara de su fama" (Foto: Instagram: medmundovaldes / Captura YouTube-Ventaneando)

Asimismo confesó que no tiene la intención de impugnar el testamento de su padre, pues aseguró que este tipo de situaciones se vuelven tediosas y generan rencillas entre los miembros de cualquier familia. El actor reveló que es mexicoamericano, por lo que en Estados Unidos sí está registrado bajo el primer apellido de Valdés, mientras que en México no, por lo que no podría impugnar el testamento, sin embargo tampoco le interesa enfrascarse en ese tema. Así lo dijo en Sale el sol:

Si ellos (sus hermanos) deciden darme algo, una foto, una playera o camisa de mi papá, pues la enmarco. Si me regalan algo, yo encantado, son a todo dar mis hermanos. Yo no tengo problema con ninguno de mis hermanos

Además aseguró que mantiene el duelo por su padre e incluso los recuerdos se hacen presentes a lo largo del día y en todo momento e incluso permean en su hogar, donde a diario le dedica unas palabras y le prende cirios.

Es recordado también por su férrea afición americanista (Foto: Archivo)

“Yo adoro a mi padre, yo lo sigo extrañando, sigo viendo sus películas, sus videos, es sensacional, tengo recuerdos preciosos de mi papá, mi papá vivió bien, conoció a una que otra mujer bonita, vaya, somos doce hijos”, finalizó.

Pese a que sí existe un testamento, se sabe que Manuel Valdés sólo poseía una casa en Echegaray, Estado de México, y lo que le haya quedado en su cuenta bancaria. Sin embargo Marcos prefiere mantenerse al margen y su intención no es “pelear” por nada de ello.

