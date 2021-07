La inesperada reacción de Michelle Renaud cuando le preguntaron sobre Danilo Carrera

La actriz de 32 años decidió dar por terminado su encuentro con la prensa luego de ser cuestionada sobre su romance con Danilo Carrera (Foto: Instagram/ @michellerenaud)

La actriz Michelle Renaud fue abordada por diversos reporteros de farándula durante un evento público para apoyar a su amigo Rubén Branco, quien participará en la puesta de escena La jaula de las locas, comedia musical de la que será protagonista para la nueva temporada del 2021.

Luego de que la prensa logró captar la atención de la intérprete mexicana de 32 años, ésta hizo comentarios sobre el evento al que acudió el fin de semana y expresó: “Estoy muy contenta de venir a develar la placa, estoy muy feliz y orgullosa de Rubén Branco, que fue mi compañero en Quererlo todo, de Mario, de Eugenio y muy lista para ver la obra”. Asimismo, aseguró que no había tenido oportunidad de ver la comedia musical en su totalidad debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Pese a que la protagonista de Hijas de la luna y La reina soy yo se mostró animada durante la primera parte de su encuentro con la prensa, todo cambió cuando llegaron las preguntas relacionadas con su ex pareja, el también actor Danilo Carrera, pues al cuestionarla sobre si ya había regresado con el intérprete ecuatoriano, Renaud dio por finalizada la conversación bruscamente.

Michelle Renaud evadió a la prensa cuando fue cuestionada sobre Danilo Carrera y los rumores de su reconciliación (Video: YouTube/Eden Dorantes Oficial)

Sin embargo, los reporteros quisieron saber más al respecto y decidieron perseguirla para brindarles más información sobre su romance con Carrera, a lo que Michelle contestó de forma contundente ante las cámaras y los micrófonos: “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar, ya me di cuenta cómo funciona esto, yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no”.

Asimismo, una reportera preguntó a Renaud si en algún momento se ha sentido acosada por los medios de comunicación, a lo que la actriz apuntó que no. “Yo estoy muy contenta y se los puedo expresar, pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática”.

De este modo, Michelle mostró su molestia por las constantes especulaciones que se han hecho sobre ella y su ex pareja luego de que semanas atrás ambos intérpretes se dejaron ver juntos en el pueblo de Real de Catorce, por lo cual comenzaron a circular rumores sobre una probable reconciliación después de haber anunciado su separación el pasado mes de febrero.

A los rumores difundidos por algunos fanáticos de Quererlo todo se sumaron los comentarios de Pepillo Origel y Martha Figueroa durante la transmisión del programa Con Permiso, pues la presentadora señaló que los actores habían asistido juntos a dos bodas.

Fans del melodrama "Quererlo todo" y periodistas especializados en espectáculos han difundido rumores sobre la posible reconciliación entre los actores (Foto: Instagram @danilocarrerah)

“Alguien que está feliz, aunque ella diga que no, que ‘nada más son cuates’ con Danilo Carrera, es Michelle Renaud. Pues sí regresaron, estuvieron el fin de semana juntos en una boda en Los Cabos con los familiares de Michelle”, expresó Martha Figueroa.

No obstante, ni Danilo Carrera, ni Michelle Renaud han confirmado o negado nada al respecto, pues no han brindado información oficial sobre el supuesto romance que siguen manteniendo. En este sentido, los reporteros siguieron increpando a la actriz de 32 años, preguntándole si era feliz, a lo que ella respondió con una sonrisa que sí.

Poco antes de entrar a la función, los cuestionamientos sobre Danilo Carrera no cesaron. “Ya me siento Madonna, cálmense, si no es tan importante lo que me pasa”, expresó Renaud entre la multitud que no la dejaba avanzar para entrar a la sala de teatro.

SEGUIR LEYENDO: