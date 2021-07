“He tenido altas y bajas”: Nath Campos habló sobre su proceso y volvió a YouTube

Nath Campos compartió la historia de su abuso a través de Youtube (Foto: Instagram/@nathcampost)

En enero de 2021 Nath Campos denunció a través de sus redes sociales y ante las autoridades al creador de contenido Ricardo ´N´ por haber abusado sexualmente de ella. En una entrevista realizada por TvyNovelas, la influencer contó cómo ha llevado su vida después de su confesión pública.

La hija de Kiko Campos fue cuestionada por cómo ha vivido todo este proceso y aseguró que ha tenido el apoyo de su familia y amigos. “Muy acompañada, afortunadamente; llena de amigos, familia... También con el apoyo de mis seguidores... Eso me ha ayudado a pasar todo esto, a entender las cosas de otra manera y darme cuenta de que también hay un mensaje positivo para dar”, comentó.

Después de sus declaraciones, la tatuadora Nemix y Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” relataron los abusos que sufrieron por Rix 'N´ (Foto: Instagram/@nathcampost)

Nath reveló que ha estado tomando terapias y gracias a estas, ha podido salir adelante. “Tranquila. He tenido altas y bajas, momentos en los que me vengo para abajo, pero hoy en día estoy bien gracias a que he tomado terapias y a la compañía de muchas personas, eso me ha ayudado a procesar las cosas de mejor manera”.

Ante la pregunta de que si en algún momento sintió miedo, la influencer confesó que lo tiene presente en todo momento. “Todo el tiempo; siempre actúo con miedo, y eso es lo que me hace ser valiente”.

Nath describió toda la historia de su abuso, el video del relato tiene una duración de más de 45 minutos (Foto: Twitter@nathcampost)

Finalmente la creadora de contenido también habló del caso de Ainara, quien fue abusada sexualmente y que actualmente enfrenta una denuncia contra YosStop. “Espero que la ley haga lo que tenga que hacer. Lo importante es que se haga justicia y no permitir este tipo de cosas. Vivimos en un mundo y en un país donde estaba muy normalizado este tipo de actitudes, y nos estamos dando cuenta de que la línea no está donde creíamos y que por eso hay que levantar la voz”, detalló.

En una entrevista para Venga La Alegría, Campos explicó por qué no denunció a Ricardo ´N´ cuando sucedió la agresión. “Denunciar no es un proceso fácil, creo que la manera en la que se llevan las denuncias siempre es difícil. Yo pasé un proceso muy duro en la fiscalía el día que denuncié. Creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido, lo hice cuando estaba preparada para hacerlo”, declaró.

Nath Campos cuenta con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/nathcampost)

También aseguró que ha tratado de ver el lado positivo de este suceso. ““Me ha acercado mucho a la realidad que se vive como mujer no sólo en este país, sino en el mundo. Muchas historias de muchas mujeres con ganas de hablar, de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas, esa es la parte positiva que me llevo de todo esto”, argumentó.

Un mes después de su denuncia y con su ausencia en las redes sociales la influencer aclaró que necesitaba un tiempo para ella. “No desaparecí, aquí estoy, tratando de retomar de a poquito. Definitivamente necesitaba un tiempo y un espacio, fue un video muy difícil. Y aunque me estuve preparando mucho tiempo, las redes sociales pueden ser muy agresivas”, narró la influencer desde su cuenta oficial de Instagram.

“El video también fue la manera en la que muchas de las personas que conozco se enteraron del tema, entonces también, no solo fue darle la noticia al mundo, sino a todas las personas que conoces o que te conocen”.

Nath fue revictimizada en el programa "Hoy", posteriormente los conductores se disculparon por sus declaraciones. (Foto: Instagram/@nathcampost)

La youtuber no había compartido un video en su canal después de relatar su abuso. Después de poco más de 5 meses de ausencia, Campos decidió subir un video la tarde de este lunes titulado “hola de nuevo”, relatando sus altibajos, la experiencia que ha tenido alrededor de su declaración y su caso, así como un breve resumen de lo que ha pasado en su vida personal y con su familia.

Su canal, que lleva su nombre, tiene más de 2 millones de suscriptores y cuenta con más de 200 videos que ha subido a lo largo de cuatro años.

