“Eres una bendición”: el mensaje que dedicó Kimberly Loaiza a su hija Kima por su cumpleaños

Kimberly Loaiza tiene 2 hijos: Kima Sofía y Juanito (Foto: Instagram /@kimberly.loaiza).

La creadora de contenido Kimberly Loaiza mostró su lado más tierno y maternal en su cuenta de Instagram al escribir unas conmovedoras palabras para felicitar a su hija Kima Sofía con motivo de su cumpleaños número 2, a la par de compartir dos imágenes con la festejada.

“Hoy es un día muy especial para mí, hoy cumple 2 añitos mi bebé, mi princesa, la niña que me convirtió en madre, la única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra, me hizo más fuerte que nunca. Tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”, fueron las palabras con las que inició el mensaje.

La primogénita de la cantante y de Juan de Dios Pantoja ha sido conocida desde sus primeros días de nacida, ya que generó demasiada expectativa en los millones de seguidores con los que cuentan sus padres en las redes sociales. A tal grado que, en diversas ocasiones, la familia ha roto récords de “Me gusta” con diferentes fotografías o videos.

Loaiza concluyó el mensaje destacando lo afortunada que se siente por ser mamá de Kima: “eres una gran bendición en mi vida, mi amor, siempre estaré agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podrás contar conmigo en todo momento. Siempre daré lo mejor de mí y prometo no fallarte nunca. SIEMPRE JUNTAS”.

"Siempre juntas", escribió la también youtuber (Foto: captura de pantalla de Instagram @kimberly.loaiza).

Mientras que Juan de Dios Pantoja también dedicó tiernas palabras a la pequeña festejada, le agradeció por hacerlo inmensamente feliz junto con su hermano, Juanito. El también cantante se desvivió en halagos y promesas para Kima.

“Hoy es el cumpleaños de la mujer más especial de mi vida, la princesa de papá. No quiero que el tiempo pase tan rápido, hija, ya son 2 años, necesito disfrutarte más. Siempre tendrás a tu padre para todo, yo estaré para ti toda la vida, siempre te cuidaré, mi niña. TE AMO, CIELO. GRACIAS POR HACERME TAN FELIZ”, escribió en una publicación que ya cuenta con más de 1 millón de “Me gusta”.

Hasta el momento los padres de Kima Sofía no han compartido más imágenes del día; sin embargo, muchos fanáticos esperan que en las próximas horas difundan imágenes, videos de la fiesta de cumpleaños o de los múltiples regalos que recibió.

El cantante del género urbano le agradeció a su hija por hacerlo inmensamente feliz (Foto: captura de pantalla de Instagram @juandediospantoja).

Kimberly Loaiza estuvo en el hospital

“Me haré unos arreglitos en el cuerpecito”, escribió Loaiza en su cuenta de Twitter después de ser cuestionada sobre el motivo de su visita al hospital durante los primeros días de julio. En sus diferentes cuentas digitales, la influencer aclaró que no se trataba de un ingreso por el cual preocuparse y que se encontraba bien de salud.

Las dudas sobre su estado de salud comenzaron a incendiar las redes sociales el martes 6, cuando la intérprete de No seas celoso subió una historia en Instagram mientras se encontraba vestida con una bata de hospital y demostró un rostro visiblemente triste.

Pese a que no específico qué tipo de cirugía se realizó, algunos de sus seguidores especularon que, tal vez, sería una operación reductora de abdomen, ya que para ciertas personas no había recuperado su cuerpo después del nacimiento de su segundo hijo.

Horas después de dar a conocer que se encontraba en un nosocomio, la influencer agradeció a Juan de Dios Pantoja por su apoyo incondicional en todo momento e incluso dijo que se sentía feliz de haberlo elegido como padre de sus hijos.

