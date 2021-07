La atrevida portada de Danna Paola que reveló su cuerpo fit

La cantante mexicana Danna Paola. EFE/ David Fernández/Archivo

La cantante Danna Paola de nueva cuenta dio de qué hablar al convertirse en el nuevo rostro de la portada Woman’s Heatlh. En una publicación de Instagram adelantó la foto que pronto sus fanáticos podrán conseguir del ejemplar de estilo de vida y salud.

“Primero tienes que amarte a ti, cuidarte a ti, estar sano, saludable, romper con todo tipo de estereotipos, la confianza viene de cuidarte por dentro para verte bien por fuera”, escribió en redes sociales tras entrevista.

La artista habló de sus proyectos musicales más recientes, específicamente de su colaboración con la banda Morat. Al tiempo adelantó que seguirá fuera de México para continuar con sus proyectos artísticos.

Danna Paola presumió su figura en redes sociales (Instagram)

“He estado grabando con Telecinco el programa ‘Top Star’, y estoy produciendo mi nuevo álbum, comenzando mi nueva etapa musical. Estoy super emocionada. Vine a grabar videoclips y colaboraciones, con compañeros de la industria, lo que me emociona muchísimo. Y a disfrutar un poco de mi segunda casa, Madrid y a buscar inspiración para mi nuevo álbum”, dijo en entrevista.

Por otra parte, no todo han sido buenas experiencias a lo largo de su carrera como intérprete. Admitió que debido a las presiones de giras, shows de reality y otros proyectos musicales, es que ha generado problemas psicológicos, específicamente ansiedad y ataques de pánico.

También explicó que sigue un régimen de alimentación saludable para tratar con episodios de depresión que llegó a tener. Se dijo a si misma como pescetariana. “La verdad es que si. Amo la gastronomía, soy super foodie. No como carne, soy pescetariana, como huevo, pescado y muchísimas verduras. No soy de comer ‘junkfood’. Pero me encantan los postres, comerlos y cocinarlos. Creo que todo en esta vida es balance, y esto lo compenso con deporte. Es algo que amo. El momento en el que decidí dedicarle tiempo a mi cuerpo, fue un momento en el que estaba pasando por una etapa muy depresiva.

Danna Paola como portada de Womens Health

Por otro lado, aceptó que tiene dotes culinarios, ello de familia y que desde chica tuvo gusto por aprender de gastronomía. “Tengo que decir que a nivel culinario soy muy buena. Mi madre cocina, mi abuela, muchas personas de mi familia, y desde chiquitita lo he aprendido mucho. Además, soy fan de muchos chefs. La cocina es una de mis pasiones en la vida. Se hacer tortilla de patata y la versiono a mi manera, más saludable”, dijo a la revista de salud.

Explicó también cuál son sus rutinas de gimnasio para lucir de la manera en la que encendió redes sociales. Aceptó que le gusta e dolor físico que implica el entretenimiento de alto rendimiento.

Danna Paola tuvo problemas depresivos por su carrera (Instagram)

“Me encanta el spinning y bailar. No soy de meterme en un gimnasio. Me gusta la emoción, la adrenalina, y necesito un deporte que justo vaya con mi estado de ánimo. El spinning me da un subidón increíble, aparte sudas muchísimo, es super rico, quemas un montón. Pero sobre todo, el indoor, que es el que yo practico, se combina con otra de mis pasiones, la música. Bailar me fascina, y estoy acudiendo a clases para bailar cada vez mejor. Y de vez en cuando hago yoga, también”, dijo

“En relación a la salud mental es algo que hay que saber manejar. Uno nunca termina de madurar, pero hay que aprender en qué momentos si y en qué momentos no usarlas. Yo soy una persona que cada cierto tiempo hago un detox de redes sociales. Porque todo es muy irreal. La belleza es muy falsa, siguiendo un estereotipo ridículo con el que no estoy de acuerdo para nada. Para mi es importante como artista”, opinó sobre las redes sociales.

