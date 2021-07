“Estar aquí es abrumador”: Danna Paola y lo que prefiere de España sobre México

Danna Paola compartió qué cosas encontró en España que México no tiene (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola decidió dejar su vida en España, en donde su carrera como actriz estaba ganando gran éxito gracias a su participación en Élite como uno de los personajes principales. Renunció al viejo continente y con ello a varios beneficios, aseguró en entrevista.

Para poder reactivarse como cantante, Danna regresó a México, en donde ha sido muy bien recibida por sus seguidores y distintos programas de televisión, pero no todo ha sido bueno y expuso sus inconformidades en entrevista con la publicación Quién, en donde es la portada este mes.

La actriz aseguró que durante el tiempo que vivió en España pudo encontrar cosas que en su país no podría, así como tener la oportunidad de explorar ámbitos de su vida de los que no se habría dado cuenta antes.

Danna no tiene en México la libertad que encontró en España y le abruma salir a la calle (Foto: Instagram/@dannapaola)

“(Encontré) Libertad, mucha libertad. Me ayudó a encontrarme a mí misma y hacer otras cosas que en México no puedo hacer, como salir a la calle, caminar, tomar el metro, andar en bici y caminar a las 5 de la mañana después de una fiesta, pero, sobre todo, la capacidad que tuve para encontrarme a mí misma”, dijo

La intérprete de Oye Pablo explicó que estar en la Ciudad de México a veces es algo abrumador para ella debido a la inseguridad que siente al salir a la calle y tampoco le agrada que en la cultura de los mexicanos no exista el ser directos con las palabras.

“En México yo no salgo casi nada, me gusta mucho estar en casa. Obtuve la libertad de saber quién soy y de aprender a decir que no. Creo que en nuestro país tenemos un problema súper grande al no saber decir que no y darle vente mil vueltas a las cosas para hacerle perder el tiempo a la gente. Hay que ser directos”, expresó Danna.

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejar la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

También compartió que su decisión de dejar Élite fue dolorosa, pero no podía seguir dividiéndose entre la actuación y el canto; se vio obligada a elegir entre sus dos pasiones y esta vez ganó su carrera musical, aunque le desea lo mejor a la serie española, pues ahí pasó algunos de sus mejores días.

Estar en Élite fue una época muy importante para ella porque gracias a haberse quedado con uno de los personajes no dejó su carrera artística, la cual estaba dispuesta a hacer a un lado después de haber pasado un mal año:

“En el 2017 estaba muy deprimida y fue un año muy duro para mí. Fue una catarsis gigante, necesitaba salirme del país. De la nada, revisando el spam, vi el correo del casting de Élite y, por azares de la vida, me quedé en la serie”.

Danna está dispuesta a regresar a la actuación si encuentra un papel lo suficientemente atractivo (Foto: Instagram/@dannapaola)

Compartió que la primera vez que estuvo a punto de dedicarse a otra cosa que no tuviera qué ver con el mundo artístico fue cuando estaba en su adolescencia. Su plan era distanciarse de Patito, de Atrévete a Soñar, e irse a vivir a Francia, en donde estudiaría gastronomía.

Finalmente, le dieron un papel en Wicked y lo tomó como una señal de vida, debía seguir en la carrera que ya había comenzado y ahí dio todo de ella. Ahora, aseguró, ve al teatro como el lugar en donde se desempeña con mayor soltura. “Es mi mero mole. Realmente me siento como pez en el agua haciendo musical”, dijo Danna.

La joven de 26 años seguirá promocionando sus temas en México, hasta que otro proyecto lo suficientemente llamativo en actuación la convenza para regresar con algún papel.

