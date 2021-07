Daniela Magun confesó que perdió un bebé hace 10 años

Daniela Magun confesó que perdió un bebé y, aunque es muy feliz con sus dos hijos, todavía piensa en qué hubiera sido de su familia si hubieran sido tres (Foto: Instagram/@danielamagun)

Daniela Magun reveló que perdió a un bebé durante el embarazo y, aunque actualmente se siente completa con sus dos hijos, siempre piensa en la familia que pudo haber conformado en compañía de un tercero.

Durante la última transmisión de Netas Divinas las conductoras hablaron acerca de sus familias y llegó el momento de hablar sobre los hijos que habían procreado con sus parejas cuando Paola Rojas compartió con el público del programa que le hubiera gustado tener una hija.

La presentadora de Televisa comentó que después de haber tenido dos hijos con su ex esposo Luis Roberto Alvez, sintió a su familia incompleta al notar que era la única mujer entre tres hombres y pensó en tener una hija, pero sintió que ya era muy tarde.

Paola Rojas aseguró que a ella le hubiera gustado tener una tercera hija (Foto: Instagram/@paolarojas)

A raíz de su experiencia, preguntó a las demás conductoras si ellas se sentían bien con el número de integrantes de sus familias, la cantante de Kabah aseguró que ella se sentía muy cómoda al haber conformado un hogar de tres miembros, pero en su mente siempre quedó la duda de cómo habría sido tener tres hijos, pues perdió a uno.

“Yo tengo a mis dos niños y entre los dos perdí un bebé, y siempre me pregunto qué hubiera sido si sí hubiéramos sido tres y si no lo hubiera perdido y sí estuviera con nosotros, ¿no?, pero la verdad es que tengo dos hijos maravillosos y me siento muy afortunada, no me quedé con ganas de más, pero sí tengo esa cosquillita porque ese de en medio nunca supe si era niño o niña”, expuso Magun.

Después de 13 años, Daniela terminó su matrimonio con Jack Chernitsky en 2019, con el procreó a sus hijos y recientemente volvió a darse una oportunidad en el amor.

Los hijos de Daniela Magun actualmente casi llegan a la adolescencia (Foto: Instagram/@danielamagun)

Con motivo del cumpleaños número 50 de Hugo de la Barreda, mejor conocido como “Álex”, integrante de la también banda de pop “noventera” Magneto, el noviembre pasado a través de una serie de publicaciones los famosos gritaron su amor en las redes sociales, y aunque no hicieron una declaratoria frontal, una imagen bastó para confirmar lo que tanto se había especulado.

Y es que en días pasados ambos cantantes disfrutaron de las playas de Los Cabos, Baja California, paradisíaco destino turístico que eligieron para llevar a cabo una pequeña celebración, y a bordo de un lujoso yate la pareja disfrutó del medio siglo de Álex rodeado de amigos.

Fue así que el viaje se pudo considerar como una “aventura de los 90s”, pues los acompañaron otras parejas que también son integrantes de emblemáticos grupos pop de aquella época: Melissa López, de JNS, antes Jeans, acudió acompañada de su novio Alfonso Barbosa, integrante de Mercurio; y Regina Murguía, también de JNS acudió con su prometido Tono Beltranena, quien es parte de Magneto.

Entre especulaciones, el año pasado Daniela y Álex revelaron que mantenían un noviazgo (Foto: Instagram /@danielamagun)

Lamentablemente, antes de que ellos lo hicieran público, el medio TV Notas dio a conocer que ambos cantantes mantenían una relación, pero daba a entender que ninguno de los dos habían concluido su divorcio cuando comenzaron su noviazgo.

Debido a las acusaciones de infidelidad, Magun tuvo que confrontar a sus hijos y les explicó cómo había conocido a Álex, además de pedirles que leyeran a profundidad la nota, en donde no se aseguraba que ella fue la pareja de un hombre casado y tampoco que hubiera engañado a su ex esposo.

