Consuelo Duval amenazó con golpear a Laisha Wilkins: “anda diciendo que eres lesbiana”

Consuelo Duval reveló que Laisha difundió rumores asegurando que la comediante es lesbiana (Foto: Instagram/@consueloduval/@laishawilkins)

Algunas ex conductoras del programa Netas divinas se reunieron para charlar de su experiencia al interior de la emisión del canal Unicable, y en una plática salió a relucir una situación tensa con una actriz a quien tacharon de conflictiva.

Y es que a través de su canal de YouTube, Luz María Zetina difundió el video de su plática con Sherlyn, Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin, Glroia Calzada y Consuelo Duval, quienes se le fueron con todo a Laisha Wilkins, con quien dos de ellas tuvieron malas experiencias cuando la villana de telenovelas fue invitada como conductora especial a la emisión de Televisa.

La primera en revelar su molestia con Laisha fue Sherlyn, quien sin mencionar nombres, expresó que una “Neta” suplente le cayó muy mal porque acaparaba la conversación y no dejaba hablar a la invitada de esa emisión, de quien no revelaron su identidad.

Luz María Zetina invitó a varias ex conductoras de la emisión para hablar de su experiencia como "Netas" (Foto: Instagram/@luzmazetina)

“Creo que lo más lindo de las Netas pasaba fuera de cámaras, el tiempo de llegar, el camerino… ¿se acuerdan cuando llegó una conductora que se enfureció muchísimo conmigo? Teníamos una invitada que tenía una enfermedad, la invitada estaba hablando y ella estaba de conductora suplente y no dejaba hablar para nada a la invitada. Hablaba de su enfermedad y ésta así de ‘pero yo también, pero yo tres veces’.

“En algún momento hizo un comentario como de ‘ah, para las posturas Sherlyn sabe’, o una cosa así (de sexo). Y le dije ‘no, chata, no te confundas’ y cualquier cosa me defendí. Porque si no te llevas no haces comentarios pesados. Se fue del foro, a mí me bloqueó de todas las redes, bien preocupada sigo.”, agregó irónicamente.

“No me cae bien” dijo Yolanda Andrade, e Isabel Lascuráin agregó. “Fue horrible. Y todas sacas de onda”.

Sherlyn y Yolanda Andrade expresaron su antipatía por Laisha Wilkins (Foto: Archivo)

Pero aunque Sherlyn, quien fue una de las personalidades envueltas en un ilícito al hacer proselitismo en favor del Partido Verde Ecologista (PVEM) en las pasadas elección de México, no destapó el nombre de la aludida, fue Consuelo Duval quien gritó el nombre de Laisha Wilkins, pues quiso dejar en claro que con ella tuvo una amarga experiencia por un rumor que supuestamente la villana esparció.

“Resulta que me dice Adal (Ramones) en sus inoportunidades, ‘ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice ‘es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije ‘ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien puta, ¿por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda”, destapó la comediante.

“Pero a esa señora ni la conozco ni me conoce, imagínate que un día le digan a mis hijos ‘ay, tu mamá es…’, agregó. Pero fue hasta un día en que Laisha estaba en el área de maquillaje de Televisa cuando Consuelo la confrontó.

Duval afirmó que le puso un "hasta aquí" a las habladurías de Laisha (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen (en Televisa), y me dicen ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, y me acerco y le digo ‘Hola, Lupita’ a la que estaba ahí. Y me acerco (a Laisha) y le digo ‘Hola, ¿me conoces?, y me dice ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’, y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre, ¿ya te quedó claro? Bye”.

Wilkins es conocida por generar polémica de temas políticos en su cuenta de Twitter (Foto: Instagram/laisha_wilkins)

Fue así que Adal Ramones le cuestionó el hecho de haber confrontado a Laisha, sin embargo Duval dijo sentirse aliviada tras el encuentro. “Apenas estoy saliendo de ahí y me habla Adal y me dice ‘Ya ni la chingas, para qué le dices’, y me vale, me sentí tan liberada.”, dijo entre risas.

